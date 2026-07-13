¿Casas a un euro en Italia? La iniciativa que busca voluntarios para revivir pueblos de montaña

13 jul. 2026 - 19:35 hrs.

¿Te imaginas comprar una casa histórica en medio de los paisajes montañosos de Italia por el precio de un café? Aunque suene a fantasía, el programa de "Casas a un euro" sigue expandiéndose como una estrategia real y tangible para combatir el éxodo rural y revitalizar comunidades que corren el riesgo de desaparecer.

Actualmente, la iniciativa ya abarca 77 municipios distribuidos en 14 regiones de Italia, beneficiando a más de mil personas que han decidido empezar una nueva vida en el entorno rural italiano.

El desafío demográfico detrás del proyecto

La iniciativa no es solo una oferta inmobiliaria; es una respuesta urgente a una crisis demográfica. Italia enfrenta un envejecimiento y una reducción poblacional alarmante: la cantidad de habitantes pasó de 60 millones en 2014 a 58,9 millones en 2024, y las proyecciones oficiales estiman que caerá a 57,9 millones para el año 2030.

Esta preocupante tendencia es especialmente dura en el sur del país y en los pequeños pueblos de montaña, donde la bajísima tasa de natalidad y la migración de los jóvenes hacia las grandes urbes dejan decenas de viviendas históricas completamente abandonadas.

¿Dónde se encuentran estas viviendas?

El programa comenzó originalmente en 2008 en Salemi (Sicilia) tras las secuelas de un terremoto, pero hoy se extiende por regiones icónicas como Sicilia, Calabria, Cerdeña, Toscana, Piamonte, Marcas y Lazio.

Entre los destinos más pintorescos se encuentran:

Rivello : Un hermoso pueblo en una colina rodeada de verdes montañas, famoso por sus casas de fachadas blancas y tejados de terracota.

: Un hermoso pueblo en una colina rodeada de verdes montañas, famoso por sus casas de fachadas blancas y tejados de terracota. Localidades cercanas al Lago de Garda: zonas que destacan por sus paisajes alpinos, iglesias antiguas y naturaleza exuberante.

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Los requisitos esenciales: No todo es "pagar un euro"

Adquirir una de estas propiedades conlleva un compromiso formal de restauración para garantizar que el pueblo recupere su vitalidad. Para evitar la especulación y asegurar la renovación de los inmuebles, los ayuntamientos exigen cumplir estrictamente con las siguientes condiciones:

Presentación del proyecto (plazo de 6 meses) : El comprador está obligado a diseñar y presentar un proyecto detallado de restauración y reforma técnica en un plazo máximo de seis meses desde la compra de la propiedad.

: El comprador está obligado a diseñar y presentar un proyecto detallado de restauración y reforma técnica en un plazo máximo de seis meses desde la compra de la propiedad. Garantía financiera de obra : Es imperativo contratar una fianza bancaria o una póliza de seguro por un valor que oscila entre 1000 y 5000 euros. Este monto actúa como garantía de que se llevarán a cabo las reformas y puede ser retenido o derivar en multas si se incumplen los plazos.

: Es imperativo contratar una fianza bancaria o una póliza de seguro por un valor que oscila entre 1000 y 5000 euros. Este monto actúa como garantía de que se llevarán a cabo las reformas y puede ser retenido o derivar en multas si se incumplen los plazos. Inicio de los trabajos (plazo de 1 año) : Las obras de reconstrucción y mejoras estructurales deben comenzar de manera formal dentro del primer año desde la firma de la compra.

: Las obras de reconstrucción y mejoras estructurales deben comenzar de manera formal dentro del primer año desde la firma de la compra. Finalización del proyecto (plazo de 3 años): El propietario cuenta con un plazo máximo de tres años para concluir la rehabilitación de la vivienda.

Aunque el precio de venta es de un euro, algo simbólico, los interesados deben contar con capital propio. Se calcula una inversión promedio de unos 20.000 euros en concepto de reformas, sumada a los gastos legales, notariales, impuestos de transmisión y posibles incrementos por el transporte de materiales a zonas de montaña aisladas.

A pesar de las exigencias, el programa ha sido un rotundo éxito. Pueblos pioneros como Mussomeli (con más de 125 casas vendidas) y Sambuca di Sicilia (con más de 100 propiedades entregadas) demuestran que la iniciativa atrae principalmente a extranjeros que buscan un estilo de vida más tranquilo.

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