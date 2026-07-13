Logran detener a dos personas por crimen de hombre que fue descuartizado y quemado en Curacaví

13 jul. 2026 - 20:23 hrs.

¿Qué pasó?

El hallazgo de un cuerpo desmembrado y parcialmente calcinado en un camino interior de Curacaví marcó el inicio de una investigación que, semanas después, permitió identificar y detener a dos ciudadanos colombianos. Según los antecedentes reunidos hasta ahora, ambos habrían participado en el homicidio de la víctima, cuyo cuerpo fue abandonado junto a la Ruta 68 y luego incendiado con un acelerante.

Los detenidos, ambos con situación migratoria regular en Chile, fueron capturados tras una serie de diligencias desarrolladas por la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana ECOH. De acuerdo con la investigación, la víctima fue llevada bajo engaño a bordo de un vehículo que recorrió distintas comunas de la Región Metropolitana antes de que ocurriera el crimen.

El recorrido que permitió llegar a los detenidos

Para reconstruir lo ocurrido, los investigadores analizaron el sitio donde fue encontrado el cuerpo, levantaron evidencia y revisaron cerca de 50 cámaras de seguridad. Ese trabajo permitió seguir el recorrido completo del vehículo e identificar a las personas que, presuntamente, participaron en los hechos.

"El día 6 de junio del presente año, a solicitud de la Fiscalía Metropolitana ECOH, personal de esta brigada especializada concurrió específicamente a un camino interior de la comuna de Curacaví, colindante con la Ruta 68. Una vez en el lugar, los especialistas lograron determinar que, efectivamente, se trataba de un cuerpo desmembrado o descuartizado que estaba semicarbonizado", explicó el subprefecto Walt Dapremont, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios Metropolitana.

"Luego del trabajo que realizó el Laboratorio de Criminalística, en conjunto con nuestro médico criminalista y personal de la Brigada de Homicidios, logramos establecer que, efectivamente, el cuerpo había sido desmembrado en un lugar de cautiverio y había sido trasladado por personas que lo arrojaron en el lugar", indicó el oficial.

El análisis de las cámaras fue clave para reconstruir el trayecto del vehículo y ubicar a los presuntos involucrados.

"A través del trabajo operativo realizado por la Brigada de Homicidios se logró establecer, mediante aproximadamente 50 cámaras de seguridad que fueron analizadas, que el vehículo donde los imputados trasladaron a la víctima recorrió diversas comunas de la Región Metropolitana, lo que permitió establecer, principalmente, el domicilio donde se baja el copiloto del vehículo implicado en los hechos investigados, así como también el de su conductor", detalló Dapremont.

"Tomando en consideración el cúmulo de antecedentes que se tenía de estos dos imputados, se logró gestionar la orden de detención para ambos, las cuales se materializaron el día de ayer en diversas comunas de la Región Metropolitana", agregó.

La hipótesis que sigue la investigación

La investigación mantiene como una de sus principales hipótesis un presunto ajuste de cuentas entre integrantes de grupos criminales ligados al narcotráfico. En ese contexto, las diligencias continúan para establecer si hubo más personas involucradas y determinar el lugar donde la víctima habría permanecido retenida antes de su muerte.

"A través de las diligencias desarrolladas y mediante la cooperación internacional de nuestra Jefatura Nacional de Cooperación Internacional, se logró establecer que ambos sujetos son de nacionalidad colombiana. Uno de ellos registra antecedentes policiales en su país por los delitos de doble homicidio, homicidio frustrado, tráfico y fabricación de armas de fuego y su comercialización, y tráfico de estupefacientes", señaló el subprefecto.

Respecto del curso que seguirá la investigación, el oficial explicó que el trabajo continúa para esclarecer completamente la dinámica de los hechos.

"Tomando en consideración las características y la modalidad delictual, podríamos hablar de crimen organizado. Por ende, continúan las diligencias por parte de esta Brigada de Homicidios con el propósito de establecer al resto de los participantes, así como el lugar de cautiverio y también el lugar que utilizaron estos sujetos para desmembrar este cuerpo", sostuvo.

"No descartamos que ambos sujetos colombianos sean participantes o miembros activos de una organización internacional de tráfico de drogas en territorio nacional", concluyó.