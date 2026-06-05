Macabro hallazgo en Curacaví: Encuentran cuerpo de un hombre desmembrado e incinerado

05 jun. 2026 - 17:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un macabro hallazgo quedó al descubierto la tarde de este viernes en la comuna de Curacaví, en la Región Metropolitana, luego de que un llamado telefónico a funcionarios policiales alertara sobre un incendio al costado de un camino.

Según información preliminar, cerca de las 14:50 horas personal policial concurrió hasta el sector de Camino La Aurora tras recibir una denuncia que advertía sobre fuego y presencia de humo en las cercanías de la calzada.

Al llegar al lugar y una vez que el humo comenzó a disiparse, los funcionarios constataron la presencia de un cuerpo que se encontraba incinerándose.

Hombre adulto que no ha sido identificado

De acuerdo con los antecedentes iniciales, la víctima correspondería a un hombre adulto que aún no ha sido identificado. Además, el cuerpo presentaba signos de desmembramiento.

Según lo confirmado por la Municipalidad de Curacaví, las primeras diligencias permitieron establecer la existencia de intervención de terceros en el hecho. Conforme a los antecedentes recopilados hasta ahora, el cuerpo habría sido trasladado hasta ese sector tras ser desmembrado y posteriormente incendiado.

Tras el hallazgo, se informó de la situación a la Fiscalía ECOH, organismo que instruyó las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar tanto a la víctima como a los responsables.

El sitio del suceso permanece aislado mientras equipos especializados realizan peritajes y levantan evidencia.