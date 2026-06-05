Murió otra víctima del ataque en cerro Rodelillo de Valparaíso: Joven de 20 años falleció en la UCI del Hospital Carlos Van Buren
¿Qué pasó?
Una nueva muerte enluta a Valparaíso por el violento tiroteo ocurrido la noche del miércoles en el cerro Rodelillo. En la madrugada de este viernes, falleció en el Hospital Carlos Van Buren una joven de 20 años que permanecía internada en la Unidad de Cuidados Intensivos desde la noche del ataque.
Así lo confirmó el propio recinto asistencial a través de un comunicado oficial emitido este viernes 5 de junio, en el que informó que "pese a todos los esfuerzos clínicos y dada la gravedad de sus lesiones, en horas de esta madrugada (01:20 AM), se registró el fallecimiento de la paciente sexo Femenino, iniciales N.E.J., de 20 años, que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos de nuestro recinto asistencial, y que se había visto afectada por los lamentables hechos ocurridos la noche del miércoles recién pasado en el sector de Rodelillo, Valparaíso".
El ataque que dejó ocho víctimas
El tiroteo se registró alrededor de las 21:40 horas del miércoles en avenida Rodelillo con pasaje María Labrín, cuando desconocidos a bordo de un vehículo dispararon contra un grupo de jóvenes que se encontraban en la vía pública.Ir a la siguiente nota
En total, ocho personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Carlos Van Buren en vehículos particulares. Una primera víctima, de 19 años, murió esa misma noche. La joven fallecida en la madrugada de este viernes es la segunda muerte que deja el hecho.
Por instrucciones de la Fiscalía de Valparaíso, el caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.
Respecto al resto de los pacientes hospitalizados, el Hospital Carlos Van Buren indicó en su comunicado que "los demás pacientes se encuentran estabilizados y en evolución bajo estricto seguimiento médico".
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