Auto chocó contra señalética en Vicuña Mackenna y fue encontrado abandonado: Tenía la revisión técnica vencida

05 jun. 2026 - 06:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un automóvil apareció abandonado en plena Avenida Vicuña Mackenna, en el sector de la comuna de Santiago, tras colisionar contra una señalética de tránsito durante la madrugada de este viernes. El hecho fue reportado en vivo por Meganoticias desde el lugar.

Según informó el periodista Fernando Fabres en terreno, personal de Seguridad Municipal detectó el vehículo durante un patrullaje de rutina en el sector. Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron el auto perpendicular a la calzada, con las llaves puestas en el encendido, sin documentación en su interior y sin ninguna persona en los alrededores.

El vehículo presentaba daños en la parte frontal del lado del copiloto, con el tapabarro y la carrocería afectados. Los airbags se activaron producto del impacto, aunque el parabrisas no llegó a romperse, lo que hace presumir que quienes iban a bordo pudieron haberse retirado del lugar por sus propios medios.

Sin multas, pero con revisión técnica vencida

Una mochila fue hallada en las inmediaciones del vehículo, aunque no se pudo confirmar si pertenecía a los ocupantes del auto.

Desde el estudio de Meganoticias Amanece, se realizó una consulta de la placa patente del vehículo, lo que arrojó que no registra multas de tránsito vigentes ni cargos por robo. Sin embargo, sí tiene la revisión técnica vencida, lo que implicaría que tampoco contaba con el permiso de circulación al día.

Posteriormente, Carabineros llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes, con el objetivo de que se realice el retiro del vehículo a pocas horas de que comience la "hora peak".

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