Fiscalizan edificio en Providencia: Clausuran tres clínicas estéticas y detienen a falso médico

04 jun. 2026 - 14:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo conjunto realizado este jueves en un edificio ubicado en calle Francisco Noguera, en la comuna de Providencia, permitió detectar una serie de irregularidades en 25 oficinas que funcionaban sin la documentación correspondiente, donde tres de ellas eran clínicas estéticas.

Hasta el inmueble llegaron funcionarios de la Municipalidad de Providencia, personal de la Seremi de Salud y Carabineros, luego de una denuncia que motivó una fiscalización en el lugar.

Según informó la directora de Seguridad de la Municipalidad de Providencia, Marcela Ortiz, el procedimiento se enmarca en un trabajo coordinado entre distintas instituciones. "Esto es un operativo que se enmarca dentro de un trabajo conjunto que siempre hace la municipalidad con otras instituciones, en este caso con la Seremi de Salud, y donde hemos detectado hartas irregularidades en este edificio", señaló.

De acuerdo con la autoridad comunal, el inmueble contaba con patente para el arriendo de oficinas, pero las actividades que se desarrollaban al interior de las dependencias no tenían las autorizaciones correspondientes. "Este edificio tiene una patente para efectos de arrendar oficinas, pero las actividades que se estaban desarrollando dentro en cada una de estas oficinas están sin patente", afirmó Ortiz.

Detectan pabellón menor y posibles riesgos sanitarios

Durante la fiscalización, los equipos inspectores detectaron la existencia de un pabellón menor y antecedentes que, según la directora de Seguridad, permiten presumir la realización de procedimientos fuera del marco legal.

"Lo que nosotros pudimos apreciar con ellos es que hay un pabellón menor, que efectivamente existen antecedentes para suponer que se están haciendo actividades que están fuera del marco legal, que no están autorizadas y que implican un grave riesgo para la salud", indicó.

Ortiz agregó que la determinación exacta de las actividades desarrolladas en el lugar deberá ser establecida por la Seremi de Salud durante la investigación y fiscalización correspondiente.

Municipio acusa dificultades para fiscalizar

La directora de Seguridad sostuvo que previamente habían existido obstáculos para concretar inspecciones en el edificio.

"Claramente nosotros veníamos, se cerraban algunas puertas, había al parecer ciertas instrucciones de parte de la administración que no nos permitían el ingreso", señaló.

Asimismo, afirmó que la negativa a permitir las fiscalizaciones levantó alertas entre las autoridades.

"Nosotros tenemos la experiencia de que cuando la persona no quiere fiscalizar, no permite la fiscalización o pone obstáculo a la fiscalización es porque hay algo que no quiere ser mostrado", sostuvo.

Tras el ingreso de los equipos municipales, la Seremi de Salud y Carabineros, se inició una revisión de las dependencias para determinar eventuales infracciones sanitarias y administrativas, además de evaluar las medidas que correspondan respecto de los recintos que operaban en el lugar.

Una persona fue detenida

Sobre el procedimiento, Pía Venegas, seremi de Salud de la RM, dijo que "en la práctica encontramos una situación del todo grave, tenemos tres situaciones: una asociada a pabellones menores funcionando, medicamentos sin indicación de procedencia y, tercero, el ejercicio ilegal de la profesión, tanto médica como procedimientos de otro tipo".

"Hicimos clausura de al menos 3 consultas (clínicas estéticas); entre ellas se encontró una persona que estaba haciendo ejercicio ilegal de la profesión (médico)", agregó la seremi de Salud.

"Había procedimientos de técnicas estéticas, cirugías menores y mutilaciones del cuerpo humano e intervenciones a través de la técnica de plaquetas", señaló Pía Venegas respecto a los procedimientos médicos que se realizaban.

La persona detenida corresponde a la que hacía los procedimientos quirúrgicos (médico), ya que no tenía el título correspondiente.

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