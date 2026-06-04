Ministro Arrau encabeza operativo en Barrio Meiggs: PDI y Carabineros fiscalizaron a migrantes irregulares y comercio ilegal

04 jun. 2026 - 12:24 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves, un masivo operativo conjunto se desplegó en el límite de las comunas de Santiago y Estación Central, en el sector del Barrio Meiggs, frente al Portal Edwards, en plena Alameda.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó personalmente el inicio del despliegue, que tenía como objetivo identificar puntos de comercio irregular y también detectar a ciudadanos extranjeros que se encuentran en situación irregular y que tienen órdenes pendientes.

Los detalles del operativo

El operativo involucró a funcionarios de la PDI, Carabineros de distintas ramas, funcionarios de la Municipalidad de Santiago y representantes del Ministerio de Seguridad Pública. Todos los efectivos se desplegaron con elementos de seguridad, cascos y chalecos antibalas.

La PDI se concentró principalmente en el control migratorio, mientras que Carabineros apoyó las labores de resguardo y fiscalización del comercio informal. Los efectivos solicitaron documentos de identidad a personas en la vía pública, verificando su situación migratoria mediante plataformas digitales disponibles en sus teléfonos.

Desde la PDI, el prefecto inspector Luis Orellana explicó que "nosotros estamos haciendo todo lo que es la fiscalización de extranjeros que se encuentran en situación irregular, como también aquellas personas que se encuentran con algún requerimiento judicial pendiente".

"En el caso de encontrar una persona en situación irregular, nosotros la conducimos a la Jefatura Nacional de Migraciones, donde la denunciamos y la identificamos para que se inicie el proceso correspondiente", agregó el prefecto inspector Orellana, para luego recalcar que "estos procedimientos no son solo del tema migración; ayer (miércoles) en el Barrio Meiggs hicimos una intervención donde retiramos productos falsificados. Son operativos que se hacen en todas las comunas".

Durante el operativo se detectó al menos una persona con orden de expulsión del país vigente, quien fue detenida. Además, al menos 20 personas fueron conducidas a unidades policiales para verificar su situación migratoria.

¿Qué pasó con el comercio ambulante?

El operativo también avanzó hacia el sector de calle Romero con Maipú, al norte de la Alameda, donde se identificó un estacionamiento que funcionaba como centro de acopio de carros de venta de frutas y verduras utilizados en el comercio informal.

Los carros fueron retirados del lugar y cargados en camiones de la Municipalidad de Santiago para su eliminación. Los vendedores presentes también fueron sometidos a control migratorio por parte de la PDI.

¿Qué dijo el ministro Arrau por el megaoperativo en el sector de Meiggs?

El ministro Arrau recalcó la importancia de las diligencias que se están realizando y dijo que "por supuesto que el delito es móvil y se hacen operativos en un sector, se traslada al otro y hay que tener esa labor permanente, la cual vamos a redoblar, vamos a fortalecer en un trabajo con policías y otros ministerios también que puedan aportar, no solamente hacer intervenciones puntuales, sino mantener la presencia del Estado de Derecho, del orden, de la seguridad en los barrios".

Por su parte, el seremi de Seguridad de la RM, Juan Andrés Barrientos, detacó el carácter coordinado del operativo: "Esto es un trabajo coordinado, mancomunado y con previa antelación, con la finalidad de poder atacar puntos críticos", afirmó, añadiendo que la intervención forma parte de una estrategia permanente que se replicará en distintos puntos de las 52 comunas de la RM.

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