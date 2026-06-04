Detienen a trabajador de línea aérea que intentaba trasladar droga a Australia: Fue descubierto por perros

04 jun. 2026 - 10:27 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves, se informó que un hombre fue detenido en el Aeropuerto de Santiago, debido a que intentó trasladar droga en un avión con destino internacional.

¿Qué se sabe del hombre que intentó trasladar droga al extranjero?

Desde la Fiscalía Occidente señalaron a Meganoticias.cl que la aprehensión del sujeto ocurrió en la madrugada de este jueves, cuando se disponía a cargar en el equipaje una maleta que contenía droga.

El Ministerio Público indicó que el hombre iba a abordar un avión con destino a Australia. Según informó Radio Bío Bío, el sujeto es un trabajador de una línea aérea, que presta servicios de manera externa.

En tanto, desde la PDI, indicaron a este medio que la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto se encuentra realizando las diligencias correspondiente.

El hombre pasará a control de detención durante la tarde de este jueves, por lo que la PDI señaló que será en esa instancia en que se darían a conocer todos los detalles de este hecho.

Respecto a la detención, y según información preliminar, el hombre habría sido detenido luego de que canes especializados detectaran las sustancias ilícitas. Aún se desconoce la cantidad exacta de la droga.

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