Carabineros desplegó nuevo operativo de copamiento en Metro y transporte público: Más de 100 funcionarios en terreno

04 jun. 2026 - 07:48 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este jueves, Carabineros ejecutó un nuevo operativo de copamiento en estaciones de metro de las líneas 4 y 5, la Intermodal Bellavista La Florida y paraderos del transporte público de Santiago. El despliegue se enmarca en el denominado "Plan de Policiamiento Táctico de Impacto e Intervención Preventiva Activa" y coincidió con la hora punta del transporte público.

¿En qué consiste el operativo?

La estrategia contempla la presencia masiva de carabineros en los accesos a las estaciones de metro y paraderos, con el objetivo de prevenir delitos y realizar controles de identidad a pasajeros. Los funcionarios verifican la documentación de las personas al azar y, en caso de no contar con cédula de identidad, consultan el RUT mediante sistemas en línea para detectar eventuales órdenes de detención pendientes.

El punto de partida del despliegue fue el Paradero 14 de Vicuña Mackenna, en la Plaza La Capilla, desde donde se coordinó la distribución del personal hacia los distintos puntos de intervención.

¿Cuántos carabineros participan?

El operativo cuenta con más de 100 carabineros de distintas especialidades. Así lo confirmó el general Juan Pablo Díaz, jefe de Zona Santiago Oeste, quien detalló que participan unidades de Radiopatrulla, SEP, OS-7 y COP, junto a los medios logísticos necesarios. "Son más de 100 carabineros de distintas especialidades, Radiopatrulla; tenemos personal del SEP, el Servicio Especializado de OS-7, COP, y ellos complementan esta entrega de sensación de seguridad", precisó la autoridad.



El general Díaz enfatizó que el propósito central es generar presencia policial visible en los puntos de mayor afluencia de público. "El solo hecho de tener a los carabineros en estos accesos a los metros entrega también una sensación de seguridad", afirmó.

La autoridad también destacó que el despliegue no interfiere con el funcionamiento habitual de la institución: "Esta estrategia claramente tampoco afecta a los servicios especializados, los servicios ordinarios que realizamos día a día", sostuvo el general.

¿Cuánto durará?

El operativo se extenderá durante este jueves y el viernes, tanto en horario de mañana como en el de tarde, que también concentra alta circulación de pasajeros. La planificación de la jornada del viernes se definirá según los resultados obtenidos hoy. Esta intervención es la continuidad de una estrategia que ya se aplicó días atrás en la Línea 2 del Metro, con resultados positivos.

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