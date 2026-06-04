Chocaron patrulla de Carabineros en Kennedy con Vespucio Oriente: Sujetos abordaron otro auto y escaparon
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este jueves, un automóvil colisionó a alta velocidad contra una radiopatrulla de Carabineros en la intersección de avenida Kennedy con Vespucio Oriente, en el límite entre las comunas de Vitacura y Las Condes, en la Región Metropolitana.
Personal de Carabineros se encontraba apoyando las diligencias de un accidente de tránsito de mediana envergadura que ya se había registrado en el mismo punto, donde también trabajaban funcionarios de la autopista. Fue en ese contexto cuando un automóvil que circulaba a alta velocidad no advirtió la situación y colisionó de frente contra la radiopatrulla policial.
Por la magnitud del impacto, el vehículo institucional fue desplazado varios metros. Afortunadamente, la patrulla no tenía ningún funcionario en su interior al momento del choque, lo que evitó consecuencias de mayor gravedad.Ir a la siguiente nota
Sujetos se dieron a la fuga tras colisionar
Tras ocasionar la colisión, los ocupantes del vehículo no se detuvieron. Abordaron un segundo automóvil que se encontraba en el lugar y se dieron a la fuga, abandonando el auto con el que impactaron la radiopatrulla. Sus identidades y paradero son hasta el momento desconocidos.
El incidente dejó un total de cuatro vehículos comprometidos: los dos automóviles del accidente de tránsito original, la radiopatrulla de Carabineros y el automóvil abandonado por los fugitivos. La autopista en ese tramo mantuvo cortes durante gran parte de la madrugada mientras se desarrollaban los trabajos en el lugar.
Dado que la colisión involucró una unidad policial, debió intervenir la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, cuyos funcionarios realizaron las pericias correspondientes en el lugar.
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