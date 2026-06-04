Hombre muere acribillado tras encerrona en La Pintana: Dispararon al menos 13 veces contra el vehículo

04 jun. 2026 - 06:53 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue asesinado la noche del miércoles tras ser baleado en el marco de una encerrona que se registró en calle Rosa Esther, en la comuna de La Pintana, en la zona sur de la Región Metropolitana.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital El Carmen de Maipú, donde falleció a pesar de los esfuerzos del equipo médico.

¿Cómo se desarrolló el ataque?

Según los antecedentes preliminares, dos personas se trasladaban en un vehículo particular hasta el sector de La Pintana con el propósito de concretar la compra de un computador. Una vez realizada la transacción, cuando se disponían a retirarse, fueron interceptadas por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

En ese momento, el conductor del vehículo descendió del automóvil sin oponer resistencia.

Sin embargo, el copiloto no aceptó la situación y tomó el volante intentando darse a la fuga. Fue entonces cuando los atacantes abrieron fuego contra el vehículo, efectuando al menos 12 o 13 disparos, lo que hace presumir a los investigadores el uso de un arma automática o modificada.

El copiloto —quien tomó el control del automóvil— resultó con al menos 10 impactos de proyectil. El conductor, quien había descendido previamente, tomó el mando del vehículo y activó el GPS con destino a un centro hospitalario. Aunque el Hospital Barros Luco era el más cercano al lugar del hecho, el sistema de navegación los dirigió al Hospital El Carmen de Maipú, correspondiente al domicilio de las víctimas. Fue allí donde el herido finalmente falleció.

¿Qué se sabe de los atacantes?

Los sujetos se dieron a la fuga en la motocicleta con rumbo desconocido. De manera preliminar, se estableció que los atacantes no habrían sustraído ningún objeto antes de huir.

Cámaras de seguridad de las inmediaciones registraron el momento exacto en que las víctimas fueron abordadas, lo que podría convertirse en un elemento clave para la investigación y para rastrear la ruta de escape de los atacantes.

¿Quién investiga el caso?

Personal de Carabineros resguardó el sitio del suceso a la espera de la llegada de la Policía de Investigaciones (PDI), organismo que quedará a cargo de los peritajes tanto en calle Rosa Esther como en el Hospital El Carmen, donde se encuentra el cuerpo de la víctima.

Los casquillos hallados en el lugar fueron debidamente señalizados para su posterior pericia.

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