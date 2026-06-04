Joven de 19 años muere tras ataque a balazos en cerro Rodelillo de Valparaíso: Hay dos heridos en riesgo vital

04 jun. 2026 - 06:24 hrs.

¿Qué pasó?

Una joven de 19 años murió y otros siete sujetos resultaron heridos de gravedad producto de un ataque con armas de fuego que se registró anoche en el cerro Rodelillo de Valparaíso. Dos de los lesionados se encuentran en riesgo vital.

¿Qué se sabe del ataque?

El tiroteo se registró alrededor de las 21:40 horas en avenida Rodelillo con pasaje María Labrín, donde desconocidos a bordo de un vehículo dispararon contra un grupo de ocho jóvenes que se encontraban en la vía pública.

Las víctimas fueron trasladadas en vehículos particulares al Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, donde se produjo el fallecimiento de la mujer de 19 años, quien tenía antecedentes penales, pero sin órdenes vigentes.

Los heridos son seis chilenos y un venezolano, quienes sufrieron heridas graves. Dos de ellos se encuentran en riesgo vital y durante la madrugada fueron intervenidos quirúrgicamente de urgencia.

Por instrucciones de la Fiscalía de Valparaíso, el caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

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