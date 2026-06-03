Carabinero arrastrado por vehículo en Chiguayante rompe el silencio: "Lo único que pensé fueron mis hijos"

03 jun. 2026 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

A casi una semana del impactante procedimiento policial ocurrido en Chiguayante, región del Biobío, el cabo primero de Carabineros Jorge Oñate entregó su testimonio sobre el momento en que fue arrastrado por un vehículo durante varias cuadras mientras intentaba fiscalizar al conductor.

El hecho ocurrió el pasado jueves 28 de mayo cerca de las 14:00 horas y quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, mostrando al funcionario aferrado al automóvil mientras este avanzaba a alta velocidad por distintas calles de la comuna.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Según los antecedentes del procedimiento, el conductor manejaba un vehículo con la revisión técnica vencida y se desempeñaba como conductor de aplicación de transporte.

Carabineros le indicó que podía trasladar a los pasajeros que llevaba hasta un recinto asistencial antes de continuar con el procedimiento y retirar el vehículo de circulación.

“Te acompaño, te escolto, vamos al SAR, tú dejas a los pasajeros, pero después tenemos que continuar con el procedimiento en la unidad porque el vehículo tiene que ser retirado de circulación”, relató el funcionario.

Sin embargo, el conductor se negó a colaborar y decidió escapar. “Empieza con groserías a decirme que no, que no quiere entregarlo, que había recuperado hace poco el vehículo”, recordó Oñate.

Arrastrado por cerca de un kilómetro

De acuerdo con Carabineros, el conductor inició la marcha e impactó parcialmente al uniformado, quien quedó sujeto a la puerta del copiloto mientras el vehículo aceleraba.

Testigos estimaron que el automóvil circuló a más de 70 kilómetros por hora durante el trayecto.

“Había una persecución de Carabineros a un vehículo azul y un carabinero colgando por la ventana del copiloto a una velocidad mucho más de 70 kilómetros por hora”, relató un testigo.

La institución estima que el funcionario fue arrastrado por aproximadamente un kilómetro.

“La intención era que yo me cayera”

El funcionario policial relató que durante el recorrido intentó mantenerse sujeto al vehículo para evitar una caída que pudo haber tenido consecuencias fatales.

“A la velocidad que iba, lo único que hice fue girar mi mano y apoyarme al manillar de arriba. Después él, como se ve en el video que yo ya voy casi soltado, es porque él bajó el vidrio y me sacaba la mano de apoyo con tal de botarme”, afirmó.

“La intención de él era en todo momento que yo me cayera. Pero él en ningún momento quiso detenerse, es más, me sacaba la mano para que yo pudiera caer al suelo”, sostuvo.

El pensamiento que lo acompañó durante el peligroso trayecto

Con más de 13 años de servicio en Carabineros, Jorge Oñate reconoció que nunca había vivido una situación similar. Durante los minutos que permaneció aferrado al vehículo, asegura que solo pensó en su familia.

“Lo único que pensé y que se me vino a la cabeza fueron mis hijos. Yo tengo dos guaguas, entonces lo único que pensé fue aferrarme”, relató.

Pese a la gravedad del hecho, el funcionario logró salir con lesiones menores y sin heridas de consideración.

Actualmente, el conductor imputado permanece en prisión preventiva mientras avanza la investigación por este violento episodio que puso en riesgo la vida del carabinero.