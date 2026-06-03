PDI allana galería en Meiggs por venta de ropa y zapatillas falsificadas: Tres detenidos y 11 locales sin patente

03 jun. 2026 - 14:07 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron allanamientos en una galería del barrio Meiggs, ubicada en Bascuñán Guerrero, en la comuna de Santiago, debido a la venta de productos falsificados.

Según información policial, se recibió una denuncia por venta de prendas falsificadas, especialmente zapatillas. Los detectives de la PDI realizaron una avanzada ayer martes, con el objetivo de corroborar los puntos de venta y, en esta jornada, personal de la Bicrim llegó a la galería para inspeccionar al menos seis locales.

Once locales comerciales no tenían patente para operar

El allanamiento de la PDI, en el que también participó personal de la Municipalidad de Santiago, concluyó con tres personas detenidas, quienes son las que estaban a cargo de los locales allanados.

Además, el municipio de Santiago verificó que había 11 locales comerciales que no contaban con ningún tipo de patente para funcionar, pero que igual operaban.

El director de Prevención y Seguridad Comunitaria de Santiago, Arturo Urrutia, explicó que las personas fueron "detenidas por falsificación principalmente; van 11 locales infraccionados".

"La parte importante también es atacar la cadena de distribución de las especies falsificadas. Estamos haciendo un trabajo importante con bodegas; sigue el trabajo en barrio Meiggs, así como en otros barrios de Santiago", concluyó Urrutia.

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