Conductora perdió el control de su vehículo e impactó con un poste de luz en Macul: Suspenden tránsito en parte de Av. Quilín

03 jun. 2026 - 07:49 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este miércoles, alrededor de las 04:00 horas, se reportó que un vehículo impactó contra un poste del tendido eléctrico, lo que provocó que cayera sobre el móvil.

Según los antecedentes del hecho, el accidente ocurrió entre Óscar Bonilla y Castillo Urízar, en la comuna de Macul, lo que provocó la suspensión del tránsito al oriente y poniente en Av. Quilín.

La conductora comentó que perdió el control del vehículo

El periodista Danilo Villegas, quien se trasladó al lugar de los hechos, informó que la conductora del vehículo no resultó con lesiones de gravedad, salvo un golpe en el mentón.

"Venía de haber llevado a una amiga al hospital a su casa y me venía a mi casa, iba a ver en la pantalla del Waze cuánto me quedaba para mi casa, y ahí perdí el control", relató la mujer al comunicador.

Desde Transporte Informa de la Región Metropolitana, comunicaron que el corte de tránsito "se mantendrá por toda la mañana a la espera de tareas de reparación".

"Prefiera Escuela Agrícola", recomendó el organismo a los conductores.

ATENCIÓN (07:13). Tránsito SUSPENDIDO al oriente y poniente en Av. Quilín entre Oscar Bonilla y Castillo Urizar en #Macul, debido a caída de poste sobre cyticar. Corte se mantendrá por toda la mañana a la espera de tareas de reparación. Prefiera Escuela Agrícola https://t.co/iV7xwklSNb pic.twitter.com/mgpie5ezUO — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 3, 2026

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