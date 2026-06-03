Adolescente de colegio de Quinta Normal agredió con un arma de fogueo a un docente: Habría consumido drogas

03 jun. 2026 - 07:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo hecho de violencia se registró al interior de un establecimiento educativo, esta vez en el colegio Benjamín Franklin, de la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana, lugar en el que un adolescente de 14 años agredió con un arma de fogueo a un docente.

Según información policial, el hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas del martes pasado. Mientras se realizaban rondas al interior del colegio, se observó que el estudiante estaría, aparentemente, consumiendo sustancias estupefacientes (drogas), razón por la que se decidió llamar a su apoderado.

Llegada de su apoderado desencadenó agresión del joven

Al enterarse de que su apoderado fue informado de la situación, el joven tomó una actitud violenta con el equipo docente del colegio, agrediendo a uno de ellos con un arma de fogueo. El hecho fue denunciado ante Carabineros, quienes detuvieron al adolescente por porte ilegal de arma.

El mayor Daniel Barrera, de la 22.ª Comisaría de Quinta Normal, explicó que "un menor habría sido sorprendido por personal docente del establecimiento al parecer en un consumo de sustancias ilícitas. Debido a ello, el establecimiento activó todos los protocolos respecto a esta situación y llamó en primera instancia al apoderado".

"El apoderado se apersonó en el establecimiento, pero desafortunadamente el que su apoderado haya llegado al lugar generó un malestar por parte del menor, y en ese momento sacó de entre sus vestimentas lo que parecía ser un arma de fuego. Con esta arma intimidó en primera instancia al encargado de convivencia del establecimiento y posteriormente lo agredió. Debido a que el arma no tenía municiones, la utilizó como un elemento contundente", agregó la autoridad policial.

Joven fue suspendido durante 10 días

Flavia Fiabane, del SLEP Los Parques, se refirió a las medidas que se tomaron contra el joven: "Se suspende durante 10 días, eso establece la normativa legal".

"Mientras se hace la investigación, él no puede acudir al colegio", concluyó Fiabane.

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