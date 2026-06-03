Homicidio en Talagante: Encuentran cuerpo de un hombre baleado en la Ruta 78

03 jun. 2026 - 00:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de entre 25 y 30 años falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza en la comuna de Talagante, luego de ser abandonado en un paso bajo nivel de la caletera de la Ruta 78, a la altura del kilómetro 40,4. El hecho quedó al descubierto la noche de este martes cuando un transeúnte divisó a la víctima y alertó a los equipos de emergencia.

El caso quedó a cargo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y de la Brigada de Homicidios de la PDI. El fiscal ECOH Alfredo Cerri explicó que "producto del llamado se procedió a concurrir, en este caso a la autopista, a la caletera, producto del hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona que tendría al parecer un impacto balístico en el cráneo".

Testigo halló al hombre aún con signos vitales

Según los antecedentes preliminares del Ministerio Público, la víctima aún se encontraba con vida al momento de ser dejada en el lugar en dirección hacia San Antonio. "El testigo en su momento lo encontró con signos vitales, pero después, cuando ya ha llamado auxilio y el personal de seguridad municipal, la persona ya se encontraba sin signos vitales", detalló el comisario Ricardo Acuña.

A pesar de la coincidencia temporal con otro hallazgo de características similares ocurrido en la comuna de Lampa, el fiscal que se constituyó en Talagante descartó, por el momento, cualquier tipo de vínculo entre ambos homicidios, tratándolos como hechos completamente aislados.

Actualmente, las policías centran sus esfuerzos en realizar los peritajes científicos correspondientes para determinar la data de muerte. La prioridad absoluta de los investigadores es establecer la identidad del fallecido, quien fue encontrado sin ningún tipo de pertenencias ni documentos en el lugar.

Hasta el kilómetro 40, de la Ruta 78, se trasladó @ECOH_FiscaliaRM para investigar el homicidio con arma de fuego de un hombre, quien fue hallado al interior de un paso bajo nivel, en la comuna de Talagante. Se trabaja con equipo especializado de @PDI_CHILE pic.twitter.com/CnOcY8lqhW — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) June 3, 2026

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