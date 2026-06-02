¿Quién es José Carlos Pérez Asencio?: El ejecutivo bancario detenido en la Operación Tokio que es vinculado al Tren de Aragua

02 jun. 2026 - 16:09 hrs.

¿Qué pasó?

José Carlos Pérez Asencio es uno de los nombres que surgieron tras el megaoperativo realizado por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería en el marco de una investigación por lavado de activos y mercados ilegales asociados al Tren de Aragua.

El ciudadano venezolano se desempeñaba como ejecutivo en una sucursal de Banco Santander ubicada en el centro de Santiago, antecedente que llamó la atención luego de que fuera detenido junto a otras personas vinculadas a la investigación.

El perfil del ejecutivo de Banco Santander

Según la información disponible en su perfil de LinkedIn, Pérez Asencio trabajaba en Banco Santander desde agosto de 2019, y acumulaba más de seis años en la entidad financiera desempeñando labores relacionadas con la recuperación de créditos.

Antes de arribar a Chile, desarrolló gran parte de su carrera profesional en Venezuela. De acuerdo con los antecedentes publicados en la plataforma laboral, trabajó durante 13 años como especialista de crédito en el Banco de Venezuela, y suma más de dos décadas de experiencia en el sector bancario.

LinkedIn

¿Por qué fue detenido?

La detención de Pérez Asencio se produjo en el marco de la Operación Tokio que se dio tras una investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur respecto de una presunta red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua.

Según explicó el fiscal regional Héctor Barros, el ejecutivo es investigado por su eventual participación en operaciones financieras internacionales que habrían permitido movilizar recursos fuera del país.

"Él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos y a partir de ahí empezaba a operar. Estamos hablando de una cifra superior a $78 mil millones que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas a otros países", señaló el persecutor.