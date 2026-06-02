Detienen a ejecutivo de banco por vinculación al Tren de Aragua tras megaoperativo

02 jun. 2026 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur informó que, junto a la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, se encuentra realizando un megaoperativo internacional, con numerosos detenidos por una multimillonaria operación de lavado de activos y mercados ilegales asociados a la banda transnacional Tren de Aragua.

Además, hay delitos como extorsiones, trata de personas con fines de explotación sexual y contrabando de vehículos a Venezuela, entre otros. Se informó que un equipo de fiscales liderado por el fiscal regional, Héctor Barros, junto a Brico, Brilac y Cibercrimen de la PDI, trabaja en terreno.

PDI realiza diligencias en sucursal bancaria

La PDI llegó a una sucursal bancaria del Banco Santander en el centro de Santiago, con el objetivo de realizar un allanamiento en el marco del megaoperativo.

Los antecedentes apuntan a que en dicha sucursal se detectaron movimientos bancarios en los que, preliminarmente, la célula vinculada al Tren de Aragua enviaba dinero hacia Colombia.

Un ejecutivo bancario estaría vinculado directamente al envío de dinero al extranjero, quien ya fue detenido e identificado como José Carlos Pérez Asencio, ciudadano de nacionalidad venezolana.

Según la tesis de la Fiscalía, su rol habría ido más allá de una colaboración puntual: los antecedentes recopilados lo sitúan como uno de los actores clave en el circuito financiero utilizado por el Tren de Aragua para mover y ocultar ganancias obtenidas mediante actividades ilícitas.

La investigación sostiene que, durante varios años, habría operado a través de múltiples productos bancarios en distintas entidades financieras, facilitando el tránsito de dinero que posteriormente era redistribuido o enviado fuera del país, dificultando así el rastreo de su origen.

¿Qué dijeron desde el Banco Santander?

A través de una declaración pública, el Banco Santander explicó: "Ante consultas recibidas respecto de un procedimiento realizado hoy por funcionarios de la PDI en una de nuestras sucursales, informamos que Banco Santander ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente".

"El Banco mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente. En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable", indicó la institución.

Por último, recalcó: "Por respeto al debido proceso y para no interferir en las diligencias en curso, no realizaremos comentarios adicionales sobre aspectos específicos de la investigación. Reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos".

Todo sobre Policial