Antisocial fue abatido por Carabineros en Independencia: Ignoró una fiscalización e intentó atropellar a una funcionaria

02 jun. 2026 - 07:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un antisocial fue abatido por un funcionario de Carabineros la noche del lunes en la intersección de las calles Agustín López con Cruz, en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

Según información policial, el hecho se originó tras una denuncia de los vecinos del sector, quienes alertaron que el hombre estaba manipulando un arma de fuego en la vía pública.

Una vez que llegaron Carabineros al lugar, intentaron fiscalizar al sujeto, quien al ver a la policía simuló tomar el arma de fuego e ignoró el procedimiento. Sin embargo, lo más grave fue que intentó atropellar a una carabinera.

Al ver que sus compañeros estaban en riesgo, uno de los funcionarios le disparó al antisocial. Este resultó herido, fue trasladado al Hospital San José y allí falleció por la gravedad de sus lesiones.

"Existiría una legítima defensa"

El fiscal Gonzalo Gutiérrez, de la Fiscalía Centro-Norte, informó que "un sujeto fallecido se intentó dar a la fuga, habría hecho un retroceso e intentado sacar un objeto, aparentemente un arma. Ante esta agresión de la que pudiese ser objeto el personal policial, (uno) desenfundó el arma y efectuó el disparo".

"Todo apuntaría a que existiría una legítima defensa o, en este caso, un evidente intento de desenfundar un arma y este funcionario policial actuó reaccionando a eso", señaló el fiscal.

Las diligencias están siendo realizadas por detectives de la PDI.

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