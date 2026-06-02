La nueva vida del exfutbolista Mauricio Cataldo tras sufrir ACV e infarto: "Ya no daba más"

02 jun. 2026 - 08:17 hrs.

El 2 de octubre de 2025, la vida de Mauricio Cataldo cambió para siempre. Un Accidente Cerebrovascular (ACV) y un infarto al corazón lo tuvieron entre la vida y la muerte, pero finalmente sobrevivió, gracias a la ayuda de sus familiares y los médicos del Hospital Padre Hurtado y Sótero del Río.

El exfutbolista -que es recordado por un golazo de rabona a Universidad de Chile en 2003- señaló que todo inició cuando se le durmió el brazo. De ahí en más, un fuerte dolor de cabeza lo alertó, aunque aún no es posible determinar la causa del diagnóstico.

En entrevista con LUN, Cataldo, de 47 años, aseguró que pensó que moriría y que "ya no daba más. Como que el enemigo tiraba para llevarme. Pero ahí fue cuando más oré y acá estoy".

La nueva vida de Mauricio Cataldo

Consultado por los costos médicos, remarcó que no recibió ayuda de nadie y que "solo vivo de lo que vendo. Ropa, zapatillas, porotos y longanizas. Cualquier cosa que pillo la compro barata para después revenderla. También vendo perfumes y hasta ollas".

El exfutbolista explicó que no hay nada ilegal en aquello, ya que "voy a lugares donde liquidan o a veces paso por tiendas como Zara, donde veo ofertas, y compro más barato. Las ollas, por ejemplo, las encuentro en Meiggs".

Mauricio Cataldo como futbolista / Facebook

Sigue ligado al fútbol

Cataldo explicó que, si bien tuvo una próspera carrera como futbolista, siempre fue comerciante. De hecho, hoy en día participa de una liga amateur y sus compañeros lo ayudan comprándole.

"Ahí no me pueden pagar por jugar, porque está prohibido. No como en otros lados, donde me pagaban 50 luquitas el partido y todo servía para sobrevivir", manifestó el deportista, quien agregó que todavía lo reconocen en las calles después de la icónica rabona.

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