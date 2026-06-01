Laura Prieto aborda posible vínculo amoroso con Bimza y su diferencia de edad

01 jun. 2026 - 16:27 hrs.

Laura Prieto, participante de un reality de Canal 13, desmenuzó su actual momento personal y repasó sus antiguas relaciones sentimentales, abordando con total soltura las posibilidades reales de iniciar un romance con su compañero de encierro, Bastián, más conocido dentro del encierro como "Bimza", ante los constantes coqueteos que el joven le ha manifestado.

La uruguaya se sinceró respecto a las razones que la llevaron a formar parte de este formato televisivo, reconociendo que su ingreso estuvo lejos de ser fríamente calculado. “Me gusta tomar desafíos, tomar riesgos, y no me arrepiento de vivir el día a día”, expresó con firmeza, catalogando su entrada como una decisión mayoritariamente impulsiva.

Sin embargo, complementó que esta aventura llegó en una etapa ideal de madurez y empoderamiento: “Quiero representar a la mujer que se la juega. Creo que estoy en una etapa de mi vida donde no le tengo miedo a nada. Le he perdido el miedo a fracasar, a enamorarme, a vivir mi vida con pasión”, admitió.

Salud mental y madurez emocional

Uno de los puntos más altos y valorados de su relato llegó cuando abordó abiertamente su salud mental, visibilizando un diagnóstico complejo que la acompaña desde hace un tiempo. Sin tapujos, la uruguaya detalló los desafíos de convivir con esta condición, especialmente dentro de un encierro de alta presión.

“Fui diagnosticada con trastorno limítrofe de la personalidad, borderline, me salté la regulación de emociones. Por eso sigo un tratamiento, y gracias a Dios lo he podido controlar”, explicó, dejando en evidencia cómo ha logrado manejar la situación y el notable crecimiento personal que ha alcanzado para mantener el equilibrio en su vida actual.

Laura Prieto / Instagram

Una curiosa ironía del destino en el amor

Prieto, además, puntualizó en la diferencia de edad entre ambos. Lejos de esquivar el tema. la actriz enfrentó la situación con una mirada analítica, sacando a colación una llamativa coincidencia ligada a su pasado sentimental más recordado, en alusión directa a su antigua relación con el animador Julio César Rodríguez.

“Él tiene 23 y, paradójicamente, tengo la misma diferencia de edad que tengo con Julio, pero al revés. Las vueltas de la vida”, reflexionó entre risas la participante, lo que demuestra la irónica inversión de roles generacionales.

Finalmente, dejó en claro que los prejuicios sociales y los comentarios ajenos no influyen en las decisiones sobre su vida afectiva. Con una postura sumamente resuelta, se manifestó completamente abierta a dejarse querer y a experimentar lo que surja en el programa de telerrealidad.

“Yo soy una mujer libre, vivo para mí, no para los demás. Cuando me enamoro me entrego por completo, hay que vivir la vida a concho, y si me enamoro de un cabro mucho menor, no me lo voy a negar”, confesó de manera tajante.

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