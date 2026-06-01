Joven cae a roqueríos por acantilado en Valparaíso y es rescatada por helicóptero naval en Valparaíso

01 jun. 2026 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

Una compleja emergencia movilizó a distintos equipos de rescate durante el mediodía de este lunes en Valparaíso, luego de que una mujer de aproximadamente 26 años cayera a los roqueríos ubicados junto al Faro Punta Ángeles, en un sector de difícil acceso frente al borde costero.

La alerta llegó cerca de las 12:00 horas a través del número de emergencias marítimas 137, lo que activó un amplio despliegue por tierra, mar y aire para llegar hasta la afectada, quien permanecía entre los acantilados mientras equipos especializados intentaban asistirla.

Un operativo por tierra, mar y aire

“Siendo las 12 del día, se nos informó que una persona de sexo femenino, de aproximadamente 26 años, habría caído al acantilado que se encuentra al costado del Faro Punta Ángeles. Inmediatamente, la Capitanía de Puerto de Valparaíso, junto a un grupo de respuesta inmediata y una serie de entidades tanto públicas como privadas, acudió al sector para lograr estabilizar a la persona”, relató el capitán de puerto de Valparaíso, capitán de fragata LT Jacob Silva.

Hasta el lugar concurrieron Bomberos de Valparaíso, personal del SAMU, el Bote Salvavidas, el Grupo de Reacción Inmediata (GRI), unidades navales y embarcaciones dependientes de la Capitanía de Puerto, en un trabajo coordinado para acceder a una zona de difícil alcance.

Las maniobras de rescate se concentraron en un área compleja del borde costero, donde la mujer permanecía tras la caída y presentaba lesiones que requerían atención inmediata.

“Finalmente, se logró estabilizar a la persona, que se encontraba en un sector de bastante difícil acceso, con el apoyo de Bomberos, del SAMU, el Bote Salvavidas, embarcaciones dependientes de la Capitanía de Puerto de Valparaíso y, en este esfuerzo mancomunado, se logró rescatar a la afectada, quien sufría algunas fracturas y posteriormente fue aeroevacuada con un helicóptero naval”, agregó el oficial.

El traslado al Hospital Van Buren

Una vez estabilizada, la mujer fue aeroevacuada por un helicóptero del Escuadrón de Helicópteros Generales HU-1 de la Aviación Naval. Tras el aterrizaje, una ambulancia del SAMU completó su traslado hasta el Hospital Carlos Van Buren para continuar con su atención médica.

Desde la Autoridad Marítima destacaron la coordinación entre las distintas instituciones que participaron del operativo. “La coordinación entre la Capitanía de Puerto y las entidades que concurrieron a la emergencia permitió ejecutar el rescate de manera segura y eficiente. Reiteramos el llamado a la comunidad a evitar exponerse a situaciones de riesgo en zonas de roqueríos”, señaló Jacob Silva.

Finalmente, reiteró el llamado a actuar con precaución en sectores costeros y evitar conductas que puedan comprometer la seguridad personal, además de reafirmar su compromiso con el rescate de personas que enfrenten emergencias tanto en el mar como en el borde costero.