Subsidio Eléctrico: ¿Cómo saber si tienes derecho a pagar menos en tu cuenta de luz?

01 jun. 2026 - 17:51 hrs.

Si tu familia forma parte del 40% más vulnerable de Chile, es posible que puedas acceder a un descuento directo en tu boleta de electricidad. Se trata del Subsidio Eléctrico, un beneficio del Ministerio de Energía que alivia el gasto mensual en uno de los servicios básicos más importantes del hogar.

¿En qué consiste?

El Subsidio Eléctrico es un beneficio del Ministerio de Energía que permite acceder, durante 2024, 2025 y 2026, a un descuento semestral en la cuenta de electricidad. No es un bono que se deposita en una cuenta: el descuento se aplica directamente sobre las boletas, repartiéndose en cuotas mensuales a lo largo del semestre.

¿Quiénes pueden postular?

Para acceder al subsidio, debes cumplir tres condiciones básicas:

Ser mayor de 18 años, ser cliente (arrendatario o propietario) de una empresa o cooperativa concesionaria de distribución de electricidad y estar al día en el pago de las cuentas al 22 de diciembre de 2025, y pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares (RSH).

Hay una excepción importante: si una persona que integra el hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, es posible solicitar el beneficio independientemente del tramo de calificación socioeconómica.

¿Cuánto dinero significa el descuento?

El monto varía según la cantidad de personas que viven en el hogar:

Para 1 integrante, el descuento es de $30.270; para 2 a 3 integrantes, de $39.348; y para 4 o más integrantes, de $54.486.

Ese monto total se descuenta en seis cuotas distribuidas en las boletas del semestre.

¿Quiénes tienen prioridad?

El Ministerio de Energía considera ciertos grupos al momento de asignar el beneficio:

Los hogares que fueron beneficiados en la convocatoria anterior y cuyas condiciones no han cambiado tendrán preferencia para recibir el subsidio de manera automática. Además, se priorizará a hogares donde exista una persona en el Registro de Pacientes Electrodependientes, o donde haya personas con discapacidad o dependencia funcional, niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, personas cuidadoras, y personas adultas mayores.

¿Cómo revisar si eres beneficiario?

Se puede ingresar al sitio web del Subsidio Eléctrico con ClaveÚnica para revisar si se es beneficiario. También es posible conocer el resultado de la postulación en las sucursales ChileAtiende, por videoatención o llamando al Call Center 101.

Para verificar el tramo en el RSH, basta con ingresar a Mi ChileAtiende con el RUN y la ClaveÚnica.

¿Necesitas más información?

Para más detalles, es posible comunicarse con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) al teléfono 600 023 1360, o dirigirse a una oficina de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Energía. En la Región Metropolitana, la oficina de atención pública de la SEC está ubicada en Avenida Bernardo O'Higgins 1465, Santiago.

El Subsidio Eléctrico es una herramienta concreta para que las familias más vulnerables enfrenten con menos peso el costo de la electricidad. Si crees que cumples los requisitos, revisa tu situación en el RSH y no dejes pasar la oportunidad.

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