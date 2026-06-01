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Metro de Santiago reestablece servicio tras cierre de ocho estaciones en Línea 5

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este lunes, Metro de Santiago informó que a las 19:08 los servicios en la Línea 5 vuelven a estar operativas, por lo que se pueden utilizar con normalidad. 

Según comunicó la empresa a través de sus canales oficiales, a las 17:55 horas la Línea 5 se encontraba operativa únicamente entre Plaza de Maipú y Ñuble.

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Posteriormente, a las 18:07 horas, Metro confirmó el cierre de las siguientes estaciones:

  • Rodrigo de Araya
  • Carlos Valdovinos
  • Camino Agrícola
  • San Joaquín
  • Pedrero
  • Mirador
  • Bellavista de La Florida
  • Vicente Valdés (con combinación suspendida)

De esta manera, el servicio quedó suspendido entre las estaciones Vicente Valdés y Rodrigo de Araya mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.

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¿Qué alternativas de transporte hay disponibles?

Desde Red Movilidad informaron la implementación de buses de apoyo paralelos a la Línea 5, los que operan en modalidad de bucle entre las estaciones Vicente Valdés y Ñuble para facilitar el traslado de los pasajeros afectados.

Además, se reforzaron los recorridos de buses 210, 210v, 210e y 213e.

Las autoridades recomendaron a los usuarios considerar tiempos de viaje adicionales y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales de Metro de Santiago y Red Movilidad para conocer la evolución de la emergencia y la reposición del servicio.

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