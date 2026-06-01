Metro de Santiago reestablece servicio tras cierre de ocho estaciones en Línea 5
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este lunes, Metro de Santiago informó que a las 19:08 los servicios en la Línea 5 vuelven a estar operativas, por lo que se pueden utilizar con normalidad.
Según comunicó la empresa a través de sus canales oficiales, a las 17:55 horas la Línea 5 se encontraba operativa únicamente entre Plaza de Maipú y Ñuble.
Posteriormente, a las 18:07 horas, Metro confirmó el cierre de las siguientes estaciones:
- Rodrigo de Araya
- Carlos Valdovinos
- Camino Agrícola
- San Joaquín
- Pedrero
- Mirador
- Bellavista de La Florida
- Vicente Valdés (con combinación suspendida)
De esta manera, el servicio quedó suspendido entre las estaciones Vicente Valdés y Rodrigo de Araya mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.
¿Qué alternativas de transporte hay disponibles?
Desde Red Movilidad informaron la implementación de buses de apoyo paralelos a la Línea 5, los que operan en modalidad de bucle entre las estaciones Vicente Valdés y Ñuble para facilitar el traslado de los pasajeros afectados.
Además, se reforzaron los recorridos de buses 210, 210v, 210e y 213e.
Las autoridades recomendaron a los usuarios considerar tiempos de viaje adicionales y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales de Metro de Santiago y Red Movilidad para conocer la evolución de la emergencia y la reposición del servicio.
Leer más de