Metro de Santiago reestablece servicio tras cierre de ocho estaciones en Línea 5

01 jun. 2026 - 18:23 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este lunes, Metro de Santiago informó que a las 19:08 los servicios en la Línea 5 vuelven a estar operativas, por lo que se pueden utilizar con normalidad.

Según comunicó la empresa a través de sus canales oficiales, a las 17:55 horas la Línea 5 se encontraba operativa únicamente entre Plaza de Maipú y Ñuble.

Posteriormente, a las 18:07 horas, Metro confirmó el cierre de las siguientes estaciones:

Rodrigo de Araya

Carlos Valdovinos

Camino Agrícola

San Joaquín

Pedrero

Mirador

Bellavista de La Florida

Vicente Valdés (con combinación suspendida)

De esta manera, el servicio quedó suspendido entre las estaciones Vicente Valdés y Rodrigo de Araya mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.

¿Qué alternativas de transporte hay disponibles?

Desde Red Movilidad informaron la implementación de buses de apoyo paralelos a la Línea 5, los que operan en modalidad de bucle entre las estaciones Vicente Valdés y Ñuble para facilitar el traslado de los pasajeros afectados.

Además, se reforzaron los recorridos de buses 210, 210v, 210e y 213e.

Las autoridades recomendaron a los usuarios considerar tiempos de viaje adicionales y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales de Metro de Santiago y Red Movilidad para conocer la evolución de la emergencia y la reposición del servicio.

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