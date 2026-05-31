¿Cómo se obtiene la Tarjeta bip! para adultos mayores?

31 may. 2026 - 21:00 hrs.

La bip! es el medio de pago de la Red Metropolitana de movilidad, en donde se incluyen el sistema de buses, Metro y MetroTren Nos. Puede utilizarse por medio de una tarjeta física tradicional o a través de una cuenta en el teléfono que funciona con código QR.

El tipo de Tarjeta bip! normal, que funciona sin contacto, no es personalizada y puede ser utilizada por cualquier persona que la tenga en su poder. Tiene un costo de $1.500, puede ser recargada automáticamente o cuando se necesite. Se consigue en los centros bip!, boleterías de Metro y comercios autorizados.

También existen las tarjetas bip! personalizadas, las cuales se pueden bloquear en caso de pérdida, robo o extravío y también recuperar el saldo abonado. Son personales e intransferibles, ya que contienen foto, nombre y RUT del titular.

El costo de esta última tarjeta es de $2.800 sin incluir las cuotas de viaje. Se puede obtener en las Oficinas de Servicio al Cliente de la Red bip!

¿Cómo conseguir una Tarjeta bip! para adultos mayores?

El sistema bip! coloca a disposición dos tipos de tarjetas para adultos mayores, pudiendo optar únicamente a una de las dos: la Tarjeta Adulto Mayor Intermodal (TAM) o la Tarjeta Adulto Mayor solo Metro (TAM–Metro).

La TAM permite los viajes en bus, metro y TrenNos, o en combinaciones entre ellos, con un costo de $390 en cualquier horario. El plástico tiene un costo de $1.550 y pueden optar por él todas las personas de 65 años o más.

Se puede obtener de forma gratuita en la Caja de Compensación, a través de una llamada al lugar donde se encuentra afiliado (La Araucana: 600 084 00 77, 18 Septiembre: 600 718 18 18, Caja Los Héroes: 600 400 3030) o a través de una compra con retiro en oficinas.

En este último caso, es posible asistir a las oficinas de Metro y hacer el retiro directo, luego de haber efectuado un pago con tarjeta de débito o crédito en este enlace, o por medio de la Cuenta RUT en cualquier Caja Vecina de la RM.

También, las tarjetas están disponibles en las oficinas de Chileatiende, luego de haber efectuado el pago previo. Una vez cancelado, se puede proceder al retiro.

De acuerdo con bip!, “todo retiro debe ser específicamente por el titular o por un tutor legal con documento que lo certifique”.

Tarjeta bip! para adulto mayor que funciona solo en Metro

Por otro lado, la TAM-Metro está disponible para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años que reciban una pensión previsional, asistencial o una jubilación.

Los inscritos pueden acceder a una tarifa rebajada en cualquier horario, de $260. La tarjeta tiene un costo de $1.550.

Quienes estén interesados y cumplan los requisitos, deben acercarse a alguna de las oficinas de atención a clientes de Metro, y entregar la siguiente documentación:

Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.

de identidad por ambos lados. Última liquidación de pensión.

de pensión. En caso de ser jubilado en el extranjero, la documentación debe estar con apostilla.

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