Día del Padre: Esta es la fecha de celebración

27 may. 2026 - 20:00 hrs.

Apenas termina mayo y la celebración de las madres, los chilenos ya comienzan a planificar el próximo gran festejo del calendario en junio: el Día del Padre.

Esta fecha no solo tiene un profundo valor emocional para las familias, sino que también dinamiza con fuerza al comercio local en la búsqueda del regalo ideal.

Oficialmente, según el Decreto 1.110 dictado en 1976, esta festividad está fijada para el 19 de junio por el "alto valor que la familia representa para el pueblo de Chile".

Sin embargo, por razones prácticas y comerciales, la celebración masiva siempre se traslada al tercer domingo del mes para que coincida con un día de descanso.

En este 2026, el 19 de junio cae día viernes. Por lo tanto, el comercio y las familias del país moverán los festejos oficiales para el domingo 21 de junio.

Día del Padre a nivel mundial

La fecha elegida por los chilenos coincide con la de una gran cantidad de naciones que también rinden homenaje a los padres el tercer domingo de junio. Entre ellos se encuentran: Argentina, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, México, Reino Unido y Francia.

Naciones como España, Italia y Portugal, por tradición católica, celebran este día el 19 de marzo, fecha que coincide con el Día de San José.

En Rumanía se realiza el segundo domingo de mayo, en Lituania y Suiza el primer domingo de junio, en Austria y Bélgica el segundo domingo de junio, en Dinamarca el 5 de junio, en Corea del Sur el 8 de mayo y en Rusia el tercer domingo de octubre.

Durante este 2026, a nivel mundial, el Día del Padre se realizará en los siguientes días:

17 de junio : El Salvador y Guatemala (fecha fija).

: El Salvador y Guatemala (fecha fija). 21 de junio : Líbano, Egipto, Jordania, Palestina, Siria y Uganda (fecha fija).

: Líbano, Egipto, Jordania, Palestina, Siria y Uganda (fecha fija). 23 de junio : Nicaragua y Polonia (fecha fija)

: Nicaragua y Polonia (fecha fija) 28 de junio : Haití (último domingo de junio).

: Haití (último domingo de junio). 12 de julio : Uruguay (segundo domingo de julio).

: Uruguay (segundo domingo de julio). 26 de julio : República Dominicana (último domingo de julio)

: República Dominicana (último domingo de julio) 8 de agosto : Taiwán (fecha fija).

: Taiwán (fecha fija). 9 de agosto : Brasil (segundo domingo de agosto).

: Brasil (segundo domingo de agosto). 10 de agosto : Samoa (lunes siguiente al segundo domingo de agosto).

: Samoa (lunes siguiente al segundo domingo de agosto). 6 de septiembre : Australia, Fiyi, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea (primer domingo de septiembre).

: Australia, Fiyi, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea (primer domingo de septiembre). 13 de septiembre : Letonia (segundo domingo de septiembre).

: Letonia (segundo domingo de septiembre). 4 de octubre : Luxemburgo (primer domingo de octubre).

: Luxemburgo (primer domingo de octubre). 8 de noviembre : Estonia, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia (segundo domingo de noviembre).

: Estonia, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia (segundo domingo de noviembre). 12 de noviembre : Indonesia (fecha fija).

: Indonesia (fecha fija). 5 de diciembre : Tailandia (fecha fija).

: Tailandia (fecha fija). 26 de diciembre: Bulgaria (fecha fija).

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