Línea 8 del Metro de Santiago: Estas son las comunas por las que pasará
- Por Meganoticias
La futura Línea 8 del Metro de Santiago tendrá un trazado completamente subterráneo de 19 kilómetros y beneficiará directamente a cerca de 1,9 millones de habitantes, especialmente en sectores del suroriente de la Región Metropolitana.
De acuerdo con la planificación del proyecto, la primera etapa de la línea pretende inaugurarse en 2032, mientras que la finalización total de las obras está proyectada para 2033.
La nueva infraestructura busca mejorar la conectividad y reducir significativamente los tiempos de desplazamiento entre distintas comunas de Santiago.
Uno de los principales beneficios será la disminución del tiempo de viaje entre la futura estación Camilo Henríquez/Cerro Punta Negra, en la comuna de Puente Alto, y la estación Los Leones, en Providencia.
El trayecto demorará aproximadamente 23 minutos, lo que representa una reducción cercana al 59% respecto al tiempo actual, que alcanza los 57 minutos.
Además, la Línea 8 permitirá descongestionar parte de la demanda que actualmente soportan las líneas 4 y 5 de la red del Metro de Santiago. El proyecto contempla un total de 14 estaciones distribuidas en distintos puntos estratégicos de la capital.
¿Cuáles serán las comunas beneficiadas por la Línea 8?
Según la información publicada por la web oficial del Metro de Santiago, la nueva línea atravesará las comunas de Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida, Peñalolén y Puente Alto. Entre las estaciones destacan Los Leones, Chile-España y Macul, donde existirán conexiones con otras líneas de la red.Ir a la siguiente nota
Las 14 estaciones proyectadas para la Línea 8 son:
- Camilo Henríquez/Cerro Punta Negra
- Camilo Henríquez/Diego Portales
- La Florida/Trinidad
- La Florida/Rojas Magallanes
- La Florida/Walker Martínez
- Macul (conexión con Línea 4)
- Macul/Doctor Amador Neghme R.
- Macul/Quilín
- Macul/Rodrigo de Araya
- José Pedro Alessandri/Grecia
- Chile-España (conexión con Línea 3)
- General José Artigas/P. Lautaro Ferrer
- Los Leones/Eleodoro Yañez
- Los Leones (conexión con las líneas 6 y 1).