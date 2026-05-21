Línea 8 del Metro de Santiago: Estas son las comunas por las que pasará

21 may. 2026 - 19:00 hrs.

La futura Línea 8 del Metro de Santiago tendrá un trazado completamente subterráneo de 19 kilómetros y beneficiará directamente a cerca de 1,9 millones de habitantes, especialmente en sectores del suroriente de la Región Metropolitana.

De acuerdo con la planificación del proyecto, la primera etapa de la línea pretende inaugurarse en 2032, mientras que la finalización total de las obras está proyectada para 2033.

La nueva infraestructura busca mejorar la conectividad y reducir significativamente los tiempos de desplazamiento entre distintas comunas de Santiago.

Uno de los principales beneficios será la disminución del tiempo de viaje entre la futura estación Camilo Henríquez/Cerro Punta Negra, en la comuna de Puente Alto, y la estación Los Leones, en Providencia.

El trayecto demorará aproximadamente 23 minutos, lo que representa una reducción cercana al 59% respecto al tiempo actual, que alcanza los 57 minutos.

Además, la Línea 8 permitirá descongestionar parte de la demanda que actualmente soportan las líneas 4 y 5 de la red del Metro de Santiago. El proyecto contempla un total de 14 estaciones distribuidas en distintos puntos estratégicos de la capital.

¿Cuáles serán las comunas beneficiadas por la Línea 8?

Según la información publicada por la web oficial del Metro de Santiago, la nueva línea atravesará las comunas de Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida, Peñalolén y Puente Alto. Entre las estaciones destacan Los Leones, Chile-España y Macul, donde existirán conexiones con otras líneas de la red.

Las 14 estaciones proyectadas para la Línea 8 son:

Camilo Henríquez/Cerro Punta Negra

Camilo Henríquez/Diego Portales

La Florida/Trinidad

La Florida/Rojas Magallanes

La Florida/Walker Martínez

Macul (conexión con Línea 4)

Macul/Doctor Amador Neghme R.

Macul/Quilín

Macul/Rodrigo de Araya

José Pedro Alessandri/Grecia

Chile-España (conexión con Línea 3)

General José Artigas/P. Lautaro Ferrer

Los Leones/Eleodoro Yañez

Los Leones (conexión con las líneas 6 y 1).

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