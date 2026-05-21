Ley Karin: ¿Dónde se puede realizar una denuncia?

21 may. 2026 - 16:00 hrs.

La ley N° 21.643, comúnmente conocida como Ley Karin, tiene como objetivo prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual y la violencia en el trabajo.

Esta norma, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, aplica tanto para el sector privado como para el sector público y obliga a las empresas y organismos estatales a contar con un protocolo de prevención ante estos flagelos.

Según ChileAtiende, su nombre homenajea a Karin Salgado, una Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), que se quitó la vida en 2019 a consecuencia de sufrir acoso laboral en su lugar de trabajo.

¿Dónde se puede realizar una denuncia de la ley Karin?

Para hacer una denuncia relacionada con acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, existen varias alternativas. Se puede hacer ante el empleador o empleadora, en la Inspección del Trabajo o en los tribunales laborales que corresponden.

Es posible hacerlo por escrito o de manera verbal a la empresa, establecimiento o servicio, o a la respectiva Inspección del Trabajo. El estatuto sugiere que, en el caso de que sea una denuncia verbal, quien la recibe está en el deber de levantar un acta, que debe ser firmada por el denunciante y de la cual se le debe entregar una copia.

¿Para quién aplica la ley Karin?

La Ley Karin aplica tanto para trabajadores que se encuentren con contrato a plazo fijo, indefinido, por obra o faena, como para los independientes que presten servicios en forma habitual en un mismo lugar de trabajo.

Bajo este precepto, la legislación fomenta la creación de relaciones laborales cimentadas en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de los involucrados y con perspectiva de género.

Con este fin, se adoptan medidas vinculadas a la promoción de la igualdad y a la erradicación de la discriminación basada en el género de las personas.

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