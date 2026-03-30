Estas son las causales legales para terminar un contrato

30 mar. 2026 - 15:00 hrs.

La legislación laboral chilena establece normativas para regular el término de un contrato. Cuando un empleado y su jefe deciden separar sus caminos, esta importante decisión debe ampararse obligatoriamente en los motivos específicos que dicta el marco legal.

Entender estas razones formales es clave para proteger los derechos de ambas partes. Así se evitan los despidos injustificados y se asegura el pago de las indemnizaciones respectivas.

¿Por qué motivos se puede terminar un contrato?

De acuerdo a la Dirección del Trabajo (DT), una relación laboral puede llegar a su fin por las siguientes razones:

Mutuo acuerdo de las partes.

Renuncia del trabajador.

Muerte del trabajador.

Vencimiento del plazo convenido.

Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato.

Caso fortuito o fuerza mayor.

Conductas indebidas y graves del trabajador (falta de probidad, acoso sexual, maltrato físico contra el empleador u otro trabajador, injurias contra el empleador, conducta inmoral que afecte la empresa y acoso laboral).

Negociaciones del trabajador dentro del giro del empleador.

No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada.

Abandono del trabajo. Es decir, salida injustificada del trabajador del sitio de la faena durante las horas de trabajo y negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas.

Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad.

Perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías.

Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

Necesidades de la empresa, establecimiento o servicio.

Desahucio escrito del empleador.

Por haber sido sometido el empleador, mediante resolución judicial, a un procedimiento concursal de liquidación de sus bienes (incluso si se aprueba la continuación de las actividades económicas del deudor).

Es importante destacar que en algunas causales sí procede el pago de indemnización. Sin embargo, cuando la separación ocurre por culpa del trabajador, este pierde su derecho a recibir un pago por años de servicio y falta de un mes de aviso.

Por el contrario, cuando el fin se debe a necesidades de la empresa, el escenario cambia. Al no existir una falta o responsabilidad por parte del empleado, la compañía está obligada a entregar una compensación correspondiente a su tiempo de permanencia.

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