Finiquito: ¿Cómo se calcula el monto que te deben pagar?

23 mar. 2026 - 13:00 hrs.

Una parte clave del fin de una relación laboral es el finiquito, un documento que acredita la terminación de un contrato de trabajo y detalla los beneficios a los que tiene derecho el trabajador.

Aplica para desvinculaciones por renuncia voluntaria, despido, mutuo acuerdo o fin del contrato a plazo fijo y en su cálculo entran diferentes variables.

Cálculo de un finiquito

De acuerdo al portal especializado Nubox, el monto final que recibe un trabajador depende de múltiples factores legales que el empleador está obligado a sumar.

Para determinar la cifra exacta que debe contener este importante documento laboral, se deben considerar obligatoriamente los siguientes conceptos:

Remuneraciones adeudadas: corresponde al pago de los días trabajados durante el mes en que ocurre la desvinculación y antes de la fecha habitual de cobro de salario. Incluye posibles horas extras o comisiones pendientes.

corresponde al pago de los días trabajados durante el mes en que ocurre la desvinculación y antes de la fecha habitual de cobro de salario. Incluye posibles horas extras o comisiones pendientes. Indemnización sustitutiva del aviso previo: si el empleador despide al trabajador sin darle un aviso con 30 días de anticipación, debe pagarle el equivalente a un mes de sueldo.

si el empleador despide al trabajador sin darle un aviso con 30 días de anticipación, debe pagarle el equivalente a un mes de sueldo. Indemnización por años de servicio: aplica en caso de despido (con tope de 11 años) y equivale a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción superior a seis meses en la empresa.

aplica en caso de despido (con tope de 11 años) y equivale a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción superior a seis meses en la empresa. Feriado anual adeudado y proporcional: es el pago obligatorio de los días de vacaciones que el trabajador ya se había ganado y no utilizó, sumado a los días proporcionales acumulados durante los últimos meses de trabajo.

Asimismo, es fundamental entender que no todas las salidas implican los mismos pagos, ya que una renuncia voluntaria no genera las mismas obligaciones económicas que un despido por necesidades de la empresa.

Para evitar confusiones con la liquidación, es vital conocer que esta aplica solo por despido e incluye un finiquito. En cambio, si el trabajador renuncia, solo recibe su finiquito básico (días trabajados y vacaciones) sin las indemnizaciones adicionales por años de servicio.

Todo sobre Finiquito