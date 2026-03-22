Ley 40 horas: Estas son las fechas en que se reducirá la jornada laboral

22 mar. 2026 - 08:00 hrs.

En abril del año 2024 entró en vigor la Ley N° 21.561, popularmente conocida como la "Ley de 40 Horas", con la cual se reduce gradualmente la jornada laboral de los trabajadores del país.

En dicha fecha, la reducción obligatoria inicial consideró una hora menos a la semana, por lo que se pasó de 45 a las 44 horas semanales de trabajo actuales.

La Ley de 40 horas entrará completamente en régimen en abril de 2028; sin embargo, este año 2026 habrá una reducción de dos horas más para todos los trabajadores.

¿Cuándo se reducirá la jornada laboral?

La nueva reducción de la jornada laboral, de 44 a 42 horas, se producirá el próximo domingo 26 de abril, justo dos años después de que comenzó a aplicarse la ley.

Tras esto, la siguiente reducción de jornada, desde las 42 a las 40 horas, ocurrirá el miércoles 26 de abril de 2028, quedando en plena vigencia cuatro años después desde su implementación.

La ley aprobada en el Gobierno de Gabriel Boric tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores y sus familias. Sin embargo, la actual administración de José Antonio Kast señaló que no echará atrás su implementación, pero que sí revisarán detalles de su aplicación.

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