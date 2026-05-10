Incendio deja tres adultos mayores fallecidos en San Joaquín: Vecinos reportaron una explosión previa al siniestro

10 may. 2026 - 08:47 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del sábado, un incendio estructural consumió completamente una casa de material ligero en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana, dejando un saldo de tres adultos mayores fallecidos y otras dos personas lesionadas.

Voraz incendio en San Joaquín

Los hechos se registraron a eso de las 23:00 horas en un inmueble ubicado en la intersección de Cariquima con Dolores, en donde, según la información preliminar, los vecinos del sector reportaron haber escuchado una explosión previa al siniestro.

Dicha explosión habría ocurrido en el primer piso de la vivienda, propagando rápidamente el fuego hasta el segundo piso, donde se encontraban las víctimas. La casa siniestrada correspondía a una estructura principalmente de madera, lo que facilitó el rápido avance de las llamas.

Hasta el lugar llegaron cerca de 100 voluntarios de Bomberos de ocho compañías desplegados en 11 carros, quienes lograron controlar el fuego que también se propagó a una segunda vivienda que resultó con un 20% de daños.

En medio de la remoción de escombros, los equipos de emergencia encontraron los cuerpos de tres adultos mayores de 84, 89 y 90 años, quienes quedaron atrapados en el segundo nivel sin posibilidad de escape.

El teniente Cristián Villablanca, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, explicó que el material de la vivienda fue primordial en el triste desenlace que tuvo esta tragedia.

"Producto del material ligero del domicilio, afectó mucho para estos adultos mayores que no pudieron salir del domicilio, confirmándose el deceso", dijo el policía uniformado.

Además de estas tres personas fallecidas, que correspondían a un matrimonio y un amigo, la emergencia dejó a otras dos personas lesionadas que alcanzaron a escapar del inmueble.

De acuerdo a la información recabada por Meganoticias, no se descarta que esta vivienda haya sido utilizada como una residencia de adultos mayores debido a la gran cantidad de personas en el lugar; sin embargo, este es un antecedente que debe ser corroborado durante la investigación.

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