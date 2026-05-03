Hay gran columna de humo: Incendio en Estación Central afecta a viviendas y a un taller mecánico

03 may. 2026 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio se registra la tarde de este domingo en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

Según informó el Cuerpo de Bomberos de Santiago, las llamas están afectando a viviendas y a un taller mecánico en la intersección de Obispo Umaña con Iquique.

La institución informó que se decretó segunda alarma de incendio y que en el lugar se encuentran trabajando voluntarios y máquinas de 15 compañías de bomberos.

En el lugar se reporta la existencia de una "gran columna de humo".

El Cuerpo de Bomberos de Santiago informó que el comandante Sergio Yévenes asumió el mando en la emergencia. Se espera que durante la tarde se pueda entregar una vocería para conocer más detalles de lo ocurrido.

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