Incendio estructural en Valparaíso moviliza a 10 compañías de Bomberos

02 may. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante despliegue de equipos de emergencia se registra la tarde de este sábado en el centro de Valparaíso, a raíz de un incendio estructural que afecta a inmuebles del sector.

La emergencia se desarrolla en calle Independencia, a la altura de Edwards, donde diversas unidades de Bomberos trabajan intensamente para contener la propagación del fuego.

De acuerdo con los primeros antecedentes, al menos 10 carros de Bomberos, junto a dos vehículos de apoyo logístico, se encuentran operando en el lugar para enfrentar la emergencia.

En medio de las labores de control, voluntarios lograron rescatar al menos a dos personas desde la zona afectada, quienes fueron evacuadas oportunamente.

El incendio, calificado como estructural, mantiene activo un amplio operativo mientras continúan los trabajos para controlar la situación y evitar su propagación a inmuebles colindantes.

Hasta el momento no se han informado mayores detalles sobre las causas del siniestro ni el estado de salud de los afectados, mientras las labores de emergencia siguen en desarrollo.

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