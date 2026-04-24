Incendio en Conchalí: Una persona se habría encontrado al interior de la vivienda siniestrada

24 abr. 2026 - 06:49 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio estructural se registró en la comuna de Conchalí, donde una vivienda terminó completamente envuelta en llamas, generando un amplio despliegue de equipos de emergencia.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro afectó a una casa en cuyo interior se encontraba una persona al momento de desatarse el fuego. Fueron vecinos del sector quienes alertaron a Bomberos tras percatarse de la emergencia.

Amplio operativo de Bomberos

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Conchalí, Gonzalo Morales, infirmó: “Acudimos a una emergencia estructural, donde nos encontramos con una casa que estaba completamente en llamas, en la cual se encontraba una persona en su interior”.

Hasta el lugar concurrieron cerca de 80 voluntarios, correspondientes a 7 de las 8 compañías del Cuerpo de Bomberos de Conchalí, mientras se desarrollan diligencias para evaluar la situación.

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