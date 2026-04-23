Duro golpe para el mercado nacional: China frena importaciones avícolas desde Chile por gripe aviar

23 abr. 2026 - 10:27 hrs.

¿Qué pasó?

China habría decidido suspender nuevamente las importaciones de aves de corral provenientes de Chile, tras la reciente detección de un brote de gripe aviar en el país.

La medida fue informada este jueves por la Administración General de Aduanas de China y entraría en vigor de forma inmediata, alcanzando tanto a las aves como a todos sus productos derivados, según consignó la agencia Reuters.

Destrucción en la frontera

Además de la prohibición, el Gobierno chino advirtió que cualquier producto avícola chileno que ingrese de manera irregular será destruido en los puntos de control fronterizo, reforzando así los protocolos de fiscalización sanitaria.

Según lo señalado por las autoridades chinas, la determinación responde a la necesidad de resguardar la bioseguridad y proteger su industria ganadera de forma preventiva frente a posibles riesgos de propagación de enfermedades dentro de su territorio.

No es la primera vez

La decisión no es inédita. China ya había suspendido anteriormente las importaciones desde Chile por episodios de gripe aviar, una restricción que se extendió por cerca de 18 meses y que recién se había levantado a fines de 2024, permitiendo retomar el flujo comercial entre ambos países.

Previo a esa primera interrupción, el mercado chino era el tercer destino más relevante para las exportaciones avícolas chilenas. En 2022, los envíos alcanzaron cerca de 29.000 toneladas, equivalentes al 15% del total exportado por Chile en ese rubro.

Contexto sanitario más amplio

Esta nueva restricción se produce además en un momento en que China ha endurecido sus controles fronterizos en términos generales. A fines de marzo, el país reportó un brote de fiebre aftosa en su región noroccidental, lo que habría impulsado una revisión más estricta de sus protocolos de importación de productos de origen animal.

Asimismo, a inicios de abril el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó un total de 20 brotes de gripe aviar en lo que va del año. De ellos, 15 son brotes en traspatios, tres en silvestres y dos en comerciales. Se estima que más de 700 mil aves se han visto afectadas en todo el país

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