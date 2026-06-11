Cortes de luz en la RM: Conoce las nueve comunas que se verán afectadas este jueves
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de nueve comunas de la Región Metropolitana para este jueves 11 de junio. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por varias horas.
Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este jueves?
Colina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horasIr a la siguiente nota
La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas
Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas
Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Providencia: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas
Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
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