Cortes de luz en la RM: Conoce las nueve comunas que se verán afectadas este jueves

11 jun. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de nueve comunas de la Región Metropolitana para este jueves 11 de junio. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por varias horas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este jueves?

Colina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas

Enel

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas

Enel

Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Enel

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Providencia: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas

Enel

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Enel

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