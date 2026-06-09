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Hasta ocho horas sin suministro: Programan cortes de luz en nueve comunas de la RM para este martes

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de nueve comunas de la Región Metropolitana para este martes 9 de junio. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta ocho horas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este martes?

Estación Central: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel
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La Florida: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas 

Enel

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Enel

La Reina: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas 

Enel

La Reina y Las Condes: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas 

Enel

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas 

Enel

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas 

Enel

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas 

Enel

Renca: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas 

Enel

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas 

Enel

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas 

Enel

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Colina: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas 

Enel

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