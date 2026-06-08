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Cortes de luz en la RM: Conoce las ocho comunas que se verán afectadas este lunes

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció cortes de luz en sectores de ocho comunas de la Región Metropolitana para este lunes 8 de junio. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por varias horas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirán.

¿Dónde se cortará la luz este lunes?

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel
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La Reina: Desde las 14:00 hasta las 19:00 horas

Enel

La Reina: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Enel

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas

Enel

Renca: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Enel

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Enel

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Enel

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Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Enel

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