Cortes de luz en la RM: Conoce las ocho comunas que se verán afectadas este lunes
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció cortes de luz en sectores de ocho comunas de la Región Metropolitana para este lunes 8 de junio. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por varias horas.
Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirán.
¿Dónde se cortará la luz este lunes?
Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horasIr a la siguiente nota
La Reina: Desde las 14:00 hasta las 19:00 horas
La Reina: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Santiago: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas
Renca: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas
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