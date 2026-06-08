Cortes de luz en la RM: Conoce las ocho comunas que se verán afectadas este lunes

08 jun. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció cortes de luz en sectores de ocho comunas de la Región Metropolitana para este lunes 8 de junio. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por varias horas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirán.

¿Dónde se cortará la luz este lunes?

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

La Reina: Desde las 14:00 hasta las 19:00 horas

Enel

La Reina: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Enel

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas

Enel

Renca: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Enel

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Enel

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Enel

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Enel

Todo sobre Corte de luz