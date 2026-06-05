Hasta 6 horas sin electricidad: 8 comunas de la RM tendrán cortes de luz este viernes

05 jun. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó esta noche que un total de 8 comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de suministro eléctrico el viernes 5 de junio, lo que forma parte de los trabajos programados que ejecuta la compañía.

En algunas comunas se registrarán cortes en más de un sector y podrían extenderse hasta por 6 horas. A raíz de esto, la recomendación es mantenerse informado en los canales digitales de Enel (haz clic aquí).

¿Qué comunas son afectadas y cuánto durará el corte en cada una?

Según lo que señaló la empresa, las comunas afectadas mañana son Estación Central, Santiago, La Granja, Macul, La Reina, Lo Barnechea, Huechuraba y Recoleta. Además, esta última registra tres interrupciones programadas en distintos sectores de la comuna.

A continuación, revisa el detalle de la interrupción del servicio:

Estación Central (10:00 a las 16:00 horas)

Santiago (10:30 a las 16:30 horas)

La Granja (11:00 a 16:00 horas)

Macul (10:00 a las 15:00 horas)

Macul 2 (09:30 a 15:00 horas)

La Reina (10:00 a 16:00 horas)

Lo Barnechea (11:00 a 13:00 horas)

Huechuraba (09:00 a 15:00 horas)

Recoleta (09:00 a 15:00 horas)

Recoleta 2 (09:30 a 13:30 horas)

Recoleta 3 (10:00 a 15:00 horas)

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