Hasta 6 horas sin electricidad: 8 comunas de la RM tendrán cortes de luz este viernes
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Enel Distribución informó esta noche que un total de 8 comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de suministro eléctrico el viernes 5 de junio, lo que forma parte de los trabajos programados que ejecuta la compañía.
En algunas comunas se registrarán cortes en más de un sector y podrían extenderse hasta por 6 horas. A raíz de esto, la recomendación es mantenerse informado en los canales digitales de Enel (haz clic aquí).
¿Qué comunas son afectadas y cuánto durará el corte en cada una?
Según lo que señaló la empresa, las comunas afectadas mañana son Estación Central, Santiago, La Granja, Macul, La Reina, Lo Barnechea, Huechuraba y Recoleta. Además, esta última registra tres interrupciones programadas en distintos sectores de la comuna.
A continuación, revisa el detalle de la interrupción del servicio:
Estación Central (10:00 a las 16:00 horas)
Santiago (10:30 a las 16:30 horas)
La Granja (11:00 a 16:00 horas)
Macul (10:00 a las 15:00 horas)
Macul 2 (09:30 a 15:00 horas)
La Reina (10:00 a 16:00 horas)
Lo Barnechea (11:00 a 13:00 horas)
Huechuraba (09:00 a 15:00 horas)
Recoleta (09:00 a 15:00 horas)
Recoleta 2 (09:30 a 13:30 horas)
Recoleta 3 (10:00 a 15:00 horas)
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