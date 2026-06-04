Hasta 8 horas sin servicio: Revisa las comunas de la RM afectadas por corte de luz

04 jun. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que un total de 8 comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes programados de suministro eléctrico este jueves 4 de junio, en el marco de los trabajos que realiza periódicamente la compañía para mejorar y mantener la red de distribución.

En algunos sectores, las interrupciones podrían extenderse hasta por 8 horas, por lo que se recomienda a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales de Enel (haz clic aquí).

¿Qué comunas son afectadas y cuánto durará el corte en cada una?

Según informó la empresa, las comunas que registrarán interrupciones programadas son Quinta Normal, Renca, Conchalí, Recoleta, Las Condes, Pudahuel, La Reina y La Florida.

A continuación, revisa el detalle de la interrupción del servicio:

Pudahuel (10:00 a las 18:00 horas)

Quinta Normal (09:30 a las 12:30 horas)

Renca (10:00 a 18:00 horas)

Conchalí (09:30 a las 12:30 horas)

Recoleta (15:00 a 16:00 horas)

Las Condes (10:00 a 13:00 horas)

La Reina (10:00 a 16:00 horas)

La Florida (09:00 a 15:00 horas)

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