Hasta 8 horas sin servicio: Revisa las comunas de la RM afectadas por corte de luz
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
Enel Distribución informó que un total de 8 comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes programados de suministro eléctrico este jueves 4 de junio, en el marco de los trabajos que realiza periódicamente la compañía para mejorar y mantener la red de distribución.
En algunos sectores, las interrupciones podrían extenderse hasta por 8 horas, por lo que se recomienda a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales de Enel (haz clic aquí).
¿Qué comunas son afectadas y cuánto durará el corte en cada una?
Según informó la empresa, las comunas que registrarán interrupciones programadas son Quinta Normal, Renca, Conchalí, Recoleta, Las Condes, Pudahuel, La Reina y La Florida.Ir a la siguiente nota
A continuación, revisa el detalle de la interrupción del servicio:
Pudahuel (10:00 a las 18:00 horas)
Quinta Normal (09:30 a las 12:30 horas)
Renca (10:00 a 18:00 horas)
Conchalí (09:30 a las 12:30 horas)
Recoleta (15:00 a 16:00 horas)
Las Condes (10:00 a 13:00 horas)
La Reina (10:00 a 16:00 horas)
La Florida (09:00 a 15:00 horas)
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