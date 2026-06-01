Corte de luz afectará a seis comunas de la RM este lunes 1 de junio: Estarán hasta seis horas sin suministro eléctrico.
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este lunes 1 de junio en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en seis comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta seis horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este domingo 31 de mayo?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán San Joaquín, San Miguel, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, Las Condes y Maipú.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Las Condes
Corte de luz en Maipú
Corte de luz en Pedro Aguirre Cerda
Corte de luz en Quinta Normal
Corte de luz en San Joaquín
Corte de luz en San Miguel
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
Notas relacionadas
- Tren Santiago-Melipilla presenta sus primeros avances: ¿Cuándo se inaugurará el servicio?
- Nuevo Parque Metropolitano Sur en el cerro Chena lleva 90% de avance: ¿Cuándo será su apertura a la ciudadanía?
- Video muestra violenta agresión de mujer que no quiso pagar bencina en Las Condes: Se encontraba bajo los efectos de las drogas