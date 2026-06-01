Corte de luz afectará a seis comunas de la RM este lunes 1 de junio: Estarán hasta seis horas sin suministro eléctrico.

01 jun. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este lunes 1 de junio en la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en seis comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta seis horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este domingo 31 de mayo?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán San Joaquín, San Miguel, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, Las Condes y Maipú.



Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Corte de luz en Las Condes

Corte de luz en Maipú

Corte de luz en Pedro Aguirre Cerda

Corte de luz en Quinta Normal





Corte de luz en San Joaquín





Corte de luz en San Miguel

Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".

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