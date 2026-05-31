Nuevo Parque Metropolitano Sur en el cerro Chena lleva 90% de avance: ¿Cuándo será su apertura a la ciudadanía?

31 may. 2026 - 14:40 hrs.

¿Qué pasó?

Hace 12 años se comenzó a gestar el proyecto del Parque Metropolitano Sur en el cerro Chena de San Bernardo, el cual ha debido sortear graves problemas como la quiebra de la constructora justo en medio de las obras.

Sin embargo, estas situaciones difíciles quedaron en el pasado y hoy el parque vive un importante hito: presenta un 90% de avance y ya se terminó el llenado de las dos lagunas artificiales que tendrá este nuevo pulmón verde de la Región Metropolitana.

¿Cuándo será su apertura a la ciudadanía?

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, conversó con Las Últimas Noticias (LUN) respecto al proyecto que ha significado una inversión de $40.903.725.000 por parte del Gobierno Regional de Santiago.

"Con este parque estamos haciendo justicia territorial. Ahora, los habitantes de Puente Alto, San Bernardo y la ribera del río Maipo tendrán un parque de lujo, que no tiene nada que envidiarle al mejor parque de Santiago y les queda cerca", señaló la autoridad.

El proyecto del Parque Metropolitano Sur considera obras como el hermoseamiento de la cumbre La Virgen, miradores, terrazas y senderos, además de una explanada, un anfiteatro, baños soterrados, áreas deportivas, de juego, un centro educativo y la plantación de 18.000 árboles nativos.

A esto se suman dos lagunas artificiales que se convertirán en el principal atractivo del parque y que ya terminaron su llenado: "Las lagunas son para recorrerlas alrededor, con un sendero inclusivo. No tendrán uso recreativo porque también servirán para regar el parque", explicó Orrego.

"Esperamos que el Parque Cerro Chena sea entregado a fines de agosto o septiembre, y por ahora, tenemos un acceso controlado al estadio y canchas previa agenda de los clubes", dijo el gobernador respecto a la fecha tentativa de apertura.

Revisa los avances del proyecto

Todo sobre Obras públicas