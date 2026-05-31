Presidente Kast a horas de su primera Cuenta Pública: Reconoce que ordenó el traslado de tres reos comunes de Punta Peuco

31 may. 2026 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

A horas de su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast abordó, en entrevista exclusiva con Meganoticias Prime, la decisión de trasladar a tres internos comunes desde Punta Peuco, revirtiendo la medida adoptada durante el gobierno del exPresidente Gabriel Boric que transformó el recinto en un penal común. El mandatario confirmó que la instrucción fue suya.

Además, en la entrevista con Constanza Santa María, realizó un balance de sus casi tres meses en La Moneda, de lo que te dejamos un adelanto de lo que se verá esta noche.

¿Qué dijo el presidente Kast?

Consultado por el traslado de los tres reos comunes que permanecían en Punta Peuco, Kast respondió de manera directa ante la pregunta sobre si la medida fue una orden suya: “Sí”, expuso.

La decisión ocurre meses después de que el Gobierno del exPresidente Gabriel Boric modificara el carácter especial de Punta Peuco para convertirlo en un penal común.

El Presidente defendió su decisión y sostuvo que forma parte de una política más amplia para reorganizar el sistema carcelario. “Nosotros vamos a ordenar las cárceles en Chile”, expuso, agregando que “cada cárcel va a cumplir la función para la que fue creada”.

Kast, asimismo, aseguró que su administración impulsará una reformulación del sistema penitenciario y recalcó que la decisión adoptada se encuentra dentro de las atribuciones presidenciales.

Durante la conversación también abordó la salida de la exministra Trinidad Steinert, la situación económica del país y los desafíos en materia de seguridad e inmigración, junto con repasar los principales hitos y dificultades de sus casi tres meses al frente del Gobierno.

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