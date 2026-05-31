Sin Luis Suárez y Nahitán Nández: Marcelo Bielsa presenta la nómina de Uruguay para el Mundial

31 may. 2026 - 13:27 hrs.

¿Qué pasó?

Con Federico Valverde a la cabeza y la esperada inclusión del veterano guardameta Fernando Mulsera, Marcelo Bielsa oficializó este domingo la lista de 26 futbolistas que defenderán a la Celeste en el Mundial que inicia en once días en Norteamérica.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció la lista de convocados en sus redes sociales con una pieza audiovisual en la que recorre un bar y varios escenarios ciudadanos, en los que se descubren uno a uno los nombres de los jugadores.

Bielsa conformó una nómina cargada de jugadores que se pueden desempeñar en el mediocampo, pero con fuerte proyección en ataque.

Otro de los jugadores clave de la Celeste será el recuperado Rodrigo Bentancur, que llega con lo justo tras ser operado de un desprendimiento del bíceps femoral derecho en enero y tras salvarse con el Tottenham del descenso en la Premier League.

En el ataque, Uruguay será liderado por Darwin Núñez. Goleador de la era Bielsa, el jugador del Al Hilal saudí llega a la Copa del Mundo con escaso rodaje y es una de las grandes interrogantes del equipo charrúa.

En tanto, a sus 39 años, Fernando Muslera volverá a ser defensor del arco de Uruguay en un Mundial. El guardameta, referente histórico de la Celeste, disputará su quinta Copa del Mundo tras haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Con su presencia en la cita de 2026, el golero se convertirá en el futbolista uruguayo con más mundiales disputados en la historia.

La lista de 26 jugadores de Uruguay:

Arqueros: Sergio Rochet (Internacional, BRA), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata, ARG), Santiago Mele (Monterrey, MEX).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo, BRA), Ronald Araujo (Barcelona, ESP), José María Giménez (Atlético Madrid, ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton, ENG), Sebastián Cáceres (América, MEX), Mathías Olivera (Nápoles, ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras, BRA), Matías Viña (River Plate, ARG).

Mediocampistas: Manuel Ugarte (Manchester United, ENG), Emiliano Martínez (Palmeiras, BRA), Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Rodrigo Bentancur (Tottenham, ENG), Agustín Canobbio (Fluminense, BRA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake City, USA), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, BRA), Nicolás De la Cruz (Flamengo, BRA), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga, POR), Facundo Pellistri (Panathinaikos, GRE), Brian Rodríguez (América, MEX), Maximiliano Araújo (Sporting, POR).

Delanteros: Rodrigo Aguirre (Tigres, MEX), Federico Viñas (Real Oviedo, ESP), Darwin Núñez (Al Hilal, KSA).