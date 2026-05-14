Álbum del Mundial 2026 de Panini: Así puedes conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola Zero

14 may. 2026 - 18:58 hrs.

El álbum conmemorativo del Mundial 2026 ya comenzó a generar expectación entre los fanáticos del fútbol, especialmente por una edición que incluye láminas exclusivas de grandes figuras internacionales.

Se trata de una colección lanzada por Panini en alianza con Coca-Cola Zero Azúcar, que incorpora una sección especial con 14 jugadores destacados del fútbol mundial.

Entre ellos aparecen nombres como Lamine Yamal, Federico Valverde, Lautaro Martínez, Harry Kane y Emiliano Martínez, entre otros.

¿Cómo conseguir las láminas especiales?

Cada sobre especial incluye tres estampas: dos correspondientes al álbum general y una exclusiva para la página de Coca-Cola Zero.

Para obtener estos sobres, existen dos opciones:

Comprar dos Coca-Cola Zero Azúcar en formatos lata de 350 ml, 473 ml o botella de 591 ml, más $500 adicionales en almacenes y negocios de barrio adheridos. Comprar dos six pack de los mismos formatos, más $1.500, a través del sitio web oficial de la marca, lo que permite acceder a tres sobres especiales.

Esta mecánica busca incentivar la colección completa de las 14 láminas, que forman parte de una sección exclusiva dentro del álbum.

Panini

También hay versión digital.

Además de la colección física, los fanáticos podrán acceder a una versión digital del álbum mediante la aplicación de Panini, donde podrán gestionar y completar su colección de forma virtual.

“En Coca-Cola queremos acercar la magia del fútbol a todos los hinchas de Chile a través de esta alianza junto a Panini. Creemos que la Copa Mundial la vivimos todos con mucha emoción y coleccionar el álbum es una de las formas más especiales de conectarse con este torneo. Queremos acompañar a los fanáticos del fútbol en esa alegría que se comparte en cada lámina”, expresó Nathalie Schol.