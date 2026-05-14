"Es como Cerro Alegre": Influencer chilena mostró barrio de Corea del Sur que es "igual" a Valparaíso

14 may. 2026 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una creadora de contenido chilena dedicada a los viajes sorprendió en redes sociales luego de mostrar una ciudad de Corea del Sur que, según usuarios, tiene un increíble parecido con Valparaíso.

Se trata de @travelera_ph, quien compartió registros desde la Aldea Cultural Gamcheon, ubicada en la ciudad de Busan, uno de los destinos turísticos más conocidos del país asiático.

Las imágenes rápidamente llamaron la atención por sus coloridas construcciones levantadas sobre cerros, estrechos pasajes y el ambiente artístico del lugar, características que muchos compararon inmediatamente con el puerto chileno.

La “Ciudad de colores” de Corea del Sur

La aldea Gamcheon Cultural Village es uno de los sectores más visitados de Busan y destaca por sus casas pintadas de distintos colores construidas en laderas empinadas frente al mar.

El lugar también es conocido por:

Sus murales y arte callejero

y arte callejero Escaleras y callejones laberínticos

y callejones laberínticos Miradores panorámicos

Cafés y espacios culturales

Su ambiente bohemio y turístico

Precisamente esa mezcla hizo que varios usuarios aseguraran que el sitio recuerda a Valparaíso: “Parece Valpo”, “es como Cerro Alegre” y “Valparaíso versión Corea” fueron algunos de los comentarios que aparecieron en redes sociales tras la publicación de la viajera chilena.

Otras ciudades del mundo comparadas con Valparaíso

Aunque Valparaíso tiene una identidad única en Chile, existen distintas ciudades del mundo que suelen ser comparadas con el puerto por su arquitectura, geografía o vida cultural.

Lisboa, Portugal: La capital portuguesa es una de las comparaciones más frecuentes debido a:

Sus cerros y miradores

Tranvías históricos

Arquitectura colorida

colorida Escaleras y calles estrechas

Salvador de Bahía, Brasil: El destino brasileño destaca por:

Arquitectura colonial colorida

Cultura artística

artística Sectores construidos sobre cerros