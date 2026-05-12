Mujer apuñala a peluquero en Brasil: Un mes después de su corte de pelo notó que no estaba conforme

12 may. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer brasileña fue detenida tras apuñalar a su peluquero en una peluquería del barrio de Barra Funda, en São Paulo, luego de manifestar su descontento por un corte de flequillo que, según aseguró, no había solicitado.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes se observa el momento en que la agresora saca un cuchillo desde su bolso y lo clava en la espalda del estilista mientras este se encontraba atendiendo a otra clienta.

Mujer regresó por un reembolso

La mujer fue identificada como Laís Gabriela Barbosa da Cunha, quien acudió al establecimiento donde trabaja el peluquero Eduardo Ferrari para reclamar la devolución del dinero por el servicio realizado semanas antes.

De acuerdo con el propio estilista, quien entregó su versión a través de la cuenta de Instagram de la peluquería, la clienta regresó un mes después del corte para exigir un reembolso, argumentando que no estaba conforme con el resultado.

Las grabaciones muestran cómo la mujer se acerca al profesional mientras este estaba de espaldas. En ese momento, extrae un cuchillo y lo apuñala en la parte superior de la espalda.

Fue inmovilizada por personal de la peluquería

Tras el ataque, varias personas presentes en el lugar lograron reducir a la agresora, mientras Eduardo Ferrari, en estado de shock, abandonó rápidamente el local.

Posteriormente, trabajadores y personal de seguridad inmovilizaron a la mujer hasta la llegada de la policía, que finalmente procedió a su detención.