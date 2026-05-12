Américo queda con arraigo nacional y prohibición de acercarse a Yamila Reyna

12 may. 2026 - 12:51 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de San Javier decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercase y comunicarse a la víctima para el cantante Américo, quien este martes fue formalizado por el delito de lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar en contra de su entonces pareja, la actriz Yamila Reyna.

Además, en la audiencia se derminó un plazo de investigación de tres meses.

Autorización para salir del país a dar conciertos

Dentro del arraigo nacional, el tribunal autorizó al artista a salir del país únicamente para cumplir compromisos laborales que ya estaban agendados y acreditados ante la jueza.

Entre esos viajes se encuentran presentaciones programadas entre el 29 de mayo y el 1 de junio en Buenos Aires, Argentina, además de otro concierto fijado en Quito, Ecuador. Para concretar esas salidas, el cantante deberá cumplir previamente con una caución de cinco millones de pesos.

La defensa del artista había solicitado que el monto fuera de dos millones por cada viaje, argumentando que esa cifra era suficiente para garantizar el retorno al país. Sin embargo, el tribunal resolvió aumentar la suma y fijarla en cinco millones de pesos para los traslados autorizados durante mayo y junio.

Investigación y medidas cautelares

Durante la formalización, la Fiscalía detalló los antecedentes que sustentan la investigación y explicó que los hechos indagados incluyen violencia verbal y física ocurrida en San Javier.

"Más allá de las personas involucradas, el fenómeno de la violencia intrafamiliar no distingue clase social ni ningún tipo de persona. Este es un caso como otros, desgraciadamente, de violencia intrafamiliar, donde hay violencia verbal, hay violencia física”, señaló el fiscal Patricio Caroca.

En esa misma línea, agregó que “la Fiscalía realizó la investigación respectiva y se logró establecer efectivamente que la víctima recibió violencia verbal, de alto calibre, violencia física, frente a múltiples personas en la comunidad de San Javier. Y lo que hemos hecho hoy día es formalizar al imputado por ambos delitos, lesiones realizadas en contexto de violencia intrafamiliar y daños, que también en este contexto de violencia intrafamiliar, el imputado destruyó frente a múltiples personas el celular de la víctima”.

Américo no se podrá referir a Yamila

Otra de las solicitudes realizadas durante la audiencia fue impedir que el cantante se refiera públicamente a Yamila Reyna mientras dure la investigación. La medida fue acogida dentro de las restricciones decretadas por el tribunal.

“En estos delitos de violencia intrafamiliar el objetivo principal de la Fiscalía es dar protección a la víctima. Se decretaron dos cautelares en ese sentido: prohibición de comunicarse y prohibición de acercarse. Y además una cautelar, dado el alto tráfico de viajes del imputado, de arraigo, es decir, se le impide viajar salvo que realice un trámite previo en el tribunal para establecer una caución”, explicó el persecutor.

Respecto de la prohibición de emitir declaraciones sobre la actriz, añadió que “la medida cautelar del artículo 9 de la ley de violencia intrafamiliar, una de ellas es la prohibición de acercarse. Otra es la prohibición de comunicarse, y el tribunal entendió que esta implica necesariamente no realizar ningún tipo de comentario ni directa ni indirectamente, ya sea en persona o a través de los medios de comunicación”.

¿Qué dijo Américo al salir de la audiencia?

Tras su formalización, el cantante manifestó que "evidentemente estoy aquí por lo que tiene relación a la responsabilidad, a la seriedad, al respeto que esto tiene y es donde me mantuve desde el prinicipio y que voy a seguir manteniendo".

"Estoy tranquilo", aseguró Américo.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.